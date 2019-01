Laajavuoressa hurjastellaan viikonloppuna viimeistä kertaa alamäkiluistelun MM-osakilpailu – Mirko Lahti, 22, tavoittelee ensimmäistä suomalaisvoittoa

Viikonloppuna kisataan Jyväskylässä alamäkiluistelun MM-sarjan osakilpailu. Kyseessä on toistaiseksi viimeinen Laajavuoren luonnonjääradalla laskettava Red Bull Crashed Ice -kisa. Ensimmäisen kerran Jyväskylässä kisattiin talvella 2016.



Suomalaisia nimiä kotikisassa on mukana jälleen pitkä liuta. Heistä mitalitaisteluun yltämistä voidaan odottaa etenkin Mirko Lahdelta. 22-vuotias sijoittui joulukuussa Japanissa kauden ensimmäisessä Crashed Ice -osakilpailussa neljänneksi. Se oli ensimmäinen kerta, kun Mäntsälästä kotoisin oleva Lahti ylsi aikuisten MM-kiertueella neljän parhaan joukkoon eli finaalilaskuun. Nuorten MM-kokonaiskiertueen Lahti on voittanut kaksi kertaa.



– Japanin-viikonloppu oli todella onnistunut. Tällä kaudella tavoitteena on mitalisijat yksittäisissä kisoissa ja jos kauden päättyessä olen kokonaiskilpailussa viiden parhaan joukossa, olen tyytyväinen, Lahti kertoo tavoitteistaan.



Crashed Ice -osakilpailuja lasketaan tällä kaudella yhteensä kolme. Ensimmäinen oli siis Japanin Yokohamassa, toinen ensi viikonloppuna Laajavuoressa ja kolmas kisataan heti seuraavana viikonloppuna Bostonissa, Yhdysvalloissa.



Kolmen suurimman osakilpailun lisäksi MM-sarjan kokonaiskilpailuun on mahdollista kerätä pisteitä pienemmistä kilpailuista. Myös sellainen käytiin Suomessa 19. tammikuuta Rautalammilla. Tuossa kilpailussa Lahti sijoittui toiseksi. MM-sarjan kokonaispisteissä johdossa on yhdysvaltalainen Cameron Naasz, joka voitti niin Japanissa kuin Rautalammilla.



– Japanin ja Rautalammin lisäksi olen tammikuussa kisannut Itävallassa ja Venäjällä. Ne eivät sujuneet ihan yhtä hyvin, kun molemmat kisat päättyivät kolarointiin kilpakumppanin kanssa ja kaatumiseen, Lahti kertoo.



Jyväskylän jälkeen Lahden kilpailukauteen kuuluu vielä kuukauden mittainen reissu Pohjois-Amerikkaan, jossa Bostonin Crashed Ice -kisan lisäksi lasketaan pienemmät osakilpailut Yhdysvalloissa Minnesotan osavaltiossa ja Kanadan puolella Quebecissa.



Laajavuoren kotikisaa Lahti odottaa vesi kielellä. Rata on saanut yleisesti paljon kiitosta ollessaan kiertueen pisin luonnonjäärata. Pituutta sillä on yli 600 metriä.



– Jyväskylässä lähden tavoittelemaan vain ja ainoastaan voittoa. Osaan radan melkeinpä ulkoa. Tykkään radasta, sillä se vaatii keholta muun muassa kestävyysominaisuuksia. Lisäksi radalla on paljon ohituspaikkoja, joten kisa pysyy yleensä jännittävänä loppuun asti, Lahti kertoo.



Jos Lahti onnistuisi voiton nappaamaan, tulisi hänestä historian ensimmäinen suomalaisvoittaja Laajavuoren-osakilpailujen aikuisten sarjoissa.



Naisten MM-sarjaa ennen Laajavuoren osakilpailua johtaa kanadalainen Jaqueline Legere, joka voitti Rautalammilla. Japanin Crashed Ice -kisassa suomalaisia naisia ei yltänyt kymmenen parhaan joukkoon, mutta Rautalammin kisassa neljän parhaan finaaliin ylsivät siskokset Miisa ja Marjut Klemola.



Tämän vuoden kilpailu Laajavuoressa koostuu perjantaina käytävistä aikalaskuista ja junioreiden kilpailusta sekä lauantaina laskettavista miesten ja naisten finaaleista. Perjantaina tapahtuma ei ole avoin yleisölle, mutta lauantain kisaan on ilmainen sisäänpääsy. Laskijoita tapahtumassa on mukana reipas sata, 24 eri maasta.