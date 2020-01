Laine avitti Winnipegin voittoon voittolaukauskisassa – Lindell syötti Dallasin viidenteen peräkkäisvoittoon

Patrik Laine ei saanut tehoja virallisiin tilastoihin, mutta osansa Winnipeg Jetsin suomalaistähti kuitenkin kantoi Jetsin hakiessa vierasvoiton NHL-jääkiekkoliigassa torstain vastaisena yönä Suomen aikaa. Laine onnistui voittolaukauskilpailussa Jetsin kellistäessä Toronto Maple Leafsin 4–3.

Laine sai kiekon maaliin Jetsin toisena laukojana. Voittolaukauskisa ratkesi neljänsien laukojien kohdalla, kun Toronton William Nylander epäonnistui mutta Winnipegin Blake Wheeler onnistui. Toronton Kasperi Kapanen kirjautti ottelusta syöttöpisteen ja venytti pisteputkensa neljän ottelun mittaiseksi.

Winnipeg oli lähellä voittoa jo varsinaisella peliajalla, mutta Auston Matthews toi Toronton tasoihin 14 sekuntia ennen päätössummeria. Matthews kirjasi ottelussa pientä kiekkohistoriaa, sillä hänestä tuli ensimmäinen vähintään 30 maaliin jokaisella neljällä ensimmäisellä NHL-kaudellaan yltänyt yhdysvaltalaispelaaja. Samalla hänestä tuli ensimmäinen moiseen yltänyt pelaaja Toronton seurahistoriassa. Kaikkiaan Matthewsilla on tällä kaudella koossa 31 osumaa, jolla hän on maalitilastossa toisena Bostonin David Pastrnakin (32 maalia) jälkeen.

Matthews oli NHL:n ykkösvaraus kesällä 2016, jolloin Laine varattiin taalaliigaan toisena. Kauden ollessa hieman yli puolivälin hän on hyvää vauhtia matkalla kohti uransa parasta maalilukemaa, sillä Matthewsin oma ennätys on tulokaskauden 40 maalia.

Winnipeg on kuudentena länsilohkossa ja Toronto samalla sijalla itälohkossa.

NHL:n itälohkoa ja koko liigaa johtava Washington Capitals koki vieraissa 2–3-tappion Philadelphia Flyersille. Philadelphia katkaisi neljän ottelun tappioputkensa. Voittomaalin teki alivoimalla Kevin Hayes ottelun toisessa erässä.

Dallas Stars jatkoi viime aikojen periksiantamattomuuttaan, kun Los Angeles Kings kukistui vieraskaukalossa 2–1. Voitto oli Dallasille viides putkeen, ja jokaisessa voitossa se on noussut tappioasemasta. Yksi tärkeä palanen Starsin vireessä on ollut suomalaispuolustaja Esa Lindell, joka syötti molemmat maalit Kingsiä vastaan. Lindell on neljässä viime pelissä koonnut yhteensä seitsemän maalisyöttöä.