Laine lähestyy suomalaislegendan ennätystä: "Hänellä on niin monta, että voisin yrittää rikkoa tuon"

NHL-jääkiekkoliigan Winnipeg Jetsin suomalaistähden Patrik Laineen maalivauhti on viime aikoina ollut ällistyttävä: 11 maalia neljässä ottelussa. Tahti alkoi hattutempulla Vancouveria vastaan, ja täydentyi huimalla viiden maalin illalla ottelussa St. Louisia vastaan. Ei siis ihme, että Laine valittiin viime viikon parhaaksi pelaajaksi liigassa.

Kaksikymppinen maaliruisku otti hurjan viikkonsa rauhallisesti.

– Tein kaksi (hattutemppua), joten söin jäätelöä. Siinäpä se suurin piirtein oli, Laine kuvaili juhlintaa haastattelussa NHL:n sivustolla.

Laineen 11 maalia tulivat vierasreissulla, jota edelsi kolme maalitonta kotipeliä. Laine turvautui henkimaailman juttuihin Vancouver-hattutempun jälkeen.

– Pidin samaa pukua, samoja asusteita koko reissun, koska peli kulki. Teen yleensä aina noin. Jos homma sujuu, en vaihda pukuani, yritän toistaa kaiken mitä tein. Totta kai, jos teen maaleja ja joukkue häviää, silloin on muutettava. Mutta kun maaleja tulee ja joukkue voittaa, kaikki on hyvin, Laine selosti.

Jetsin pelit jatkuvat kotikaukalossa keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa, ja vastaan luistelee Pittsburgh Penguins tähtensä Sidney Crosbyn johdolla. Crosby ehätti ylistää Laineen viiden maalin peliä, ja kolminkertainen Stanley Cup -voittaja vaikuttui etenkin Laineen tehokkuudesta.

– Uskomatonta. Hänellä taisi olla viisi laukausta kohti maalia, joten se on vieläkin uskomattomampaa. Hän on maalintekijä, ja näyttänyt sen siitä lähtien, kun tuli liigaan. Siltikin tuo oli aikamoista, itse upealla NHL-urallaan parhaimmillaan "vain" kolmeen maaliin yhdessä ottelussa yltänyt Crosby ihmettelee.

Kehua tuli myös suomalaislegenda Teemu Selänteeltä, joka Twitterissä kuvaili Laineen suoritusta Crosbyn tavoin "uskomattomaksi". Laine ei ollut nähnyt Selänteen tviittiä, eikä ollut myöskään puhunut maalijuhlansa jälkeen Selänteen kanssa.

– Hänellä ei taida olla numeroani, Laine kuittasi.

– Olen nähnyt muutaman jutun, joissa kerrotaan, ketkä ovat tehneet viisi maalia aiemmin. Olen aika hyvässä seurassa. En kiinnitä noihin juttuihin kovinkaan paljon huomiota, mutta onhan se joskus kiva seurata tuollaisia asioita.

"Viisi maalia kahdessa pelissä, ei paineita"

NHL:n kaikkien aikojen maalilistalla 11:ntenä oleva Selänne teki urallaan kahdesti neljä maalia yhdessä pelissä, mutta viiteen hän ei yltänyt. Selänteellä on kuitenkin eräs hämmästyttävä ennätys, johon Laineella on vielä mahdollisuus: Selänne ja sadan vuoden takainen maalinsylkijä Joe Malone jakavat NHL:n ennätyksen maaleissa yhden kuun aikana. Lukema on 20, ja Laineella on marraskuulta koossa 16.

– Ai jaa, Teemulla on tuo ennätys? Voisi jättää sen hänelle, Laine sanoo.

– No ei vaan, hänellä on niin monta ennätystä, että voisin yhtä hyvin yrittää tuon rikkoa. Montakos peliä meillä on vielä tässä kuussa, kaksiko? Okei, joten tarvitsee vain viisi maalia kahdessa pelissä. Ei paineita. Mutta hauska juttu tuo, en tiennytkään tuosta (ennätyksestä).

Laine otti ilolla vastaan nimityksen liigan viikon parhaaksi, mutta eräs toinen uutinen sai nuoren miehen vieläkin tyytyväisemmäksi. Joku onnekas voitti miljoonan dollarin palkinnon kauppaketjun järjestämässä kisassa, kun Laine paukutti viisi osumaa.

– Mahtavaa. Muutti jonkun elämää, joten totta kai minusta tuntuu hyvältä. Ei tuollaista ihan joka päivä tapahdu, Laine iloitsi.