Laine on löytänyt vihdoin maalivireensä – tulitti kauden ensimmäisen hattutemppunsa, kaikki maalit syntyivät ylivoimalla

Patrik Laineen maalihanat alkavat aueta toden teolla jääkiekon NHL:ssä. Winnipeg Jetsin suomalaishyökkääjä latasi kauden ensimmäisen hattutemppunsa Winnipegin ottaessa 5–2-kotivoiton Ottawa Senatorsista.

Hattutemppu oli Laineen ensimmäinen yli vuoteen. Edellinen on marraskuulta 2018, jolloin hän mätti peräti viisi maalia tulevan Stanley cup -mestarin St. Louis Bluesin verkkoon. Kaikkiaan hattutemppu on Laineen NHL-uran kahdeksas.

Huomionarvoista on, että kaikki Laineen kolme maalia Ottawan verkkoon syntyivät ylivoimalla. Laine tuli ensimmäisellä kolmella kaudellaan tunnetuksi ylivoimamaaleistaan, mutta tällä kaudella hanat ovat olleet tukossa. Ennen tätä hattutemppua hän oli tehnyt vain kolme ylivoimamaalia.

Laine muokkasi pelityyliään täksi kaudeksi sellaiseksi, että se tukee paremmin koko joukkueen pelaamista. Hän sai jo alkukaudella kiitosta uudistuneesta peli-ilmeestään, joka näkyi suurempana syöttöpisteiden määränä, mutta maaleja ei syntynyt vielä aiempien kausien tahtiin.

Nyt ketsuppipullo näyttää auenneen, sillä Laine on tehnyt viimeisissä viidessä ottelussa kuusi maalia.

Kuvaavaa on sekin, että hattutempun myötä suomalaishyökkääjä ohitti jo viime kauden pistesaldonsa, vaikka kautta on pelaamatta vielä kolmannes. Laineella on koossa nyt tehot 23+28=51, kun hänen koko viime kauden saldonsa oli 30+20=50. Laineella on hyvä mahdollisuus rikkoa toissa kaudella tekemänsä henkilökohtainen ennätys 70 pistettä.

Suomalaispelaajien maalipörssissä Laine on vielä kakkosena 29 maalia iskeneen Carolinan Sebastian Ahon takana.

Maalitehtailu alkoi toisessa erässä

Laineen ensimmäinen maali syntyi toisessa erässä Winnipegin johtaessa 2–1. Hän väijyi ylivoimakuviossa maalin kulmalla ja pääsi iskemään paluukiekon sisään.

Ottawa kavensi pian 2–3:een, mutta Laine vei Winnipegin takaisin kahden maalin johtoon, kun toista erää oli pelaamatta vain 12 sekuntia. Suomalainen ohjasi Neal Pionkin laukoman kiekon maaliin.

Hattutemppunsa Laine täydensi kolmannessa erässä. Laineen kiekonriisto johti vastahyökkäykseen, jonka päätteeksi hän pääsi lataamaan suoraan Blake Wheelerin syötöstä yläkulmaan.

Voitto oli tärkeä Winnipegille, joka taistelee tiukasti pudotuspelipaikasta. Jets nousi länsilohkossa seitsemänneksi. Länsilohkon keskikasti on tasainen, sillä joukkueet sijoilla 6–12 ovat neljän pisteen sisällä.

Tasapisteissä Winnipegin kanssa on Arizona Coyotes, joka taipui vieraissa sarjajohtaja Boston Bruinsille. Boston voitti 4–2 ja venytti voittoputkensa kuuteen otteluun.

Tuukka Rask ahkeroi Bostonin maalilla 29 torjuntaa.