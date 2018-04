Laineen kuiva kausi poikki – iski avausmaalin Montrealia vastaan

Jääkiekon NHL:ssä Winnipegin Patrik Laine on tehnyt maalin ottelussa Montrealia vastaan. NHL:n maalipörssin kärkisijoilla olevalla Laineella oli takanaan seitsemän ottelua ilman maaleja.

Laine on tehnyt tällä kaudella nyt 44 maalia ja hän on NHL:n maalipörssin toisena. Montrealia vastaan syntyneen maalin myötä Laine kavensi maalieroa pörssiä johtavaan Washingtonin Aleksandr Ovetshkiniin , jolla on kasassa 46 maalia.

Laineen maali syntyi avauserässä ylivoimalla. Ottelu päättyi jatkoajan myötä Winnipegin 5–4-voittoon.