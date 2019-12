Laineen laukauksessa on taas jytyä – Winnipegin suomalaisässä on löytänyt joulukuun aikana maalivainunsa

Patrik Laine on vertymässä huippuvireeseen, kun NHL:n runkosarja lähestyy puoltaväliä. Laine laukoi kaksi näyttävää maalia lauantain Minnesota-ottelussa ja hänellä on kuudesta viime pelistä viisi maalia. Winnipeg voitti ottelussa Minnesotan maalein 6–0.

Laine teki Winnipegin kolmannen maalin lyöntilaukauksella ylänurkkaan ja viidennen rannelaukauksella alanurkkaan. Minnesotan maalivahti Alex Stalock ei ennättänyt edes nähdä ensimmäistä laukausta, kun kiekko oli jo maalissa.

– Se oli niin nopea, että sitä oli mahdoton nähdä. Se oli hyvä laukaus, Laine virnuili JetsNation blogin haastattelussa.

Laine, 21, aloitti kauden syötellen. Hän pelasi loka-marraskuussa piste per peli -tahtiin, mutta tehot kertyivät lähinnä syötöistä. Maaliverkkoja hän on alkanut tomuttaa totuttuun tapaan vasta joulukuun puolella.

Laineella on kauden 34 otteluista 34 tehopistettä, jotka koostuvat 13 maalista ja 21 syötöstä. Lokakuun 12 ottelussa hän teki kolme maalia ja marraskuun 13 pelissä neljä osumaa. Joulukuun yhdeksän ottelun saldo on kuusi maalia ja kolme syöttöpistettä.

Korpisalo torjuu voittoja

Columbuksen maalivahti Joonas Korpisalo torjui tilastoihinsa neljännen perättäisen voiton, kun Blue Jackets kellisti kotikentällään New Jerseyn maalein 5–1. Korpisalolle kertyi ottelussa 21 torjuntaa.

– Näissä viime peleissä minulla ei ole ollut mitenkään hirveästi töitä, Korpisalo kiitteli kenttäpelaajia joukkueen seitsemään otteluun venähtäneestä pisteputkesta.

– Näen kiekot hyvin ja puolustus siivoaa hienosti kiekot maalinedustalta. Pelaajat taistelevat maalin edessä ja takovat maaleja.

Tanskalaishyökkääjä Oliver Björkstrand viimeisteli kaksi Columbuksen maaleista. Hän on kasannut neljästä Columbuksen viime ottelusta seitsemän tehopisteen saaliin.

Barkovin Floridalle voitto Carolinasta

Florida Panthersin Aleksander Barkov on NHL:n pistepörssissä parhaana suomalaisena sijalla 11. Hän vankisti asemiaan kirjauttamalla syöttöpisteen Carolina Hurricanesia vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi vierasjoukkue Floridalle 4–2. Barkovilla on kasassa tehot 11+29.

Toiseksi paras suomalainen pistepörssissä on Carolinan Teuvo Teräväinen, joka hankki ottelussa niin ikään syöttöpisteen. Teräväisen tehot ovat 7+29 ja sijoitus 19:s.

Floridan maalihirmu Noel Acciari onnistui tekemään hattutempun kahdessa edellisessä ottelussa, mutta Carolinaa vastaan hän joutui tyytymään yhteen maaliin.

Florida on voittanut nyt kolme ottelua peräjälkeen ja on itälohkossa kahdeksantena. Carolina oli ennen Floridaa vastaan pelattua peliä kolmen ottelun voittoputkessa. Joukkue on itälohkossa viidentenä.

Kaksi edellistä ottelua hävinnyt Edmonton Oilers piristyi Montreal Canadiensia vastaan. Oilers voitti kotonaan Canadiensin 4–3. Montrealin Artturi Lehkoselle kirjattiin syöttöpiste Max Domin tekemästä 3–3-tasoitusmaalista.