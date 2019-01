"Laitetaan iso halli hiljaiseksi huomenna" – Suomi kaipaa kärkihyökkääjiltään tehoja Kanadaa vastaan alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-puolivälierässä

Kärkihyökkääjien täytyy onnistua alkusarjaa paremmin, jos Suomi haluaa selättää Kanadan jääkiekon alle 20-vuotiaiden MM-turnauksen puolivälierissä varhain torstaina Suomen aikaa. Eeli Tolvanen, Kaapo Kakko ja Rasmus Kupari saivat neljässä alkulohkopelissä aikaan yhteensä vain yhden maalin.

Sen teki Kakko Kazakstania vastaan, ja viime kaudella sekä olympialaisissa että MM-kisoissa pelannut Tolvanen on jäänyt vaille maaleja. Suomen ennakkoon nimekkäin hyökkääjä on kirjauttanut vain kaksi maalisyöttöä neljässä pelissä.

– He ovat säästäneet parhaansa loppuun, Suomen päävalmentaja Jussi Ahokas toivoi kärkihyökkääjiltään MM-kisasivuilla.

Suomi voitti neljästä alkulohkopelistään kaksi. Alkulohkon viimeinen peli Yhdysvaltoja vastaan tuotti selkeän 1–4-tappion.

– Menimme koko ajan nousujohteisesti eteenpäin. Maalintekotehokkuutta pitää saada vielä paremmaksi. Hyökkäyspelimme on parantunut koko ajan ja olemme pystyneet puolustamaan viisikkona tiiviisti läpi turnauksen. Se on mahdollistanut meille sen, miten olemme pystyneet hyökkäämään, Ahokas sanoi Jääkiekkoliiton sivuilla.

– Syöttöjen laatua pitää vielä parantaa. Ajoitukset ja etäisyydet on saatava paremmiksi, siten hyökkäyksiin saadaan parempi rytmi.

"Hyvä vastustaja meille"

Suomen puolivälierävastustaja Kanada ailehteli alkulohkopeleissään. Isäntämaa rökitti Tanskan 14–0 ja otti vahvalla pelillä 5–1-voiton Tshekistä, mutta nilkutti 3–2-voittoon Sveitsistä ja kärsi kirvelevän 1–2-tappion Venäjälle.

– Kanada on aina voitettavissa. He pelaavat kovaa ja aggressiivista jääkiekkoa ja ovat siinä hyviä. Mutta minusta meillä on hyvä mahdollisuus voittaa heidät ja olemme valmiina, Aleksi Heponiemi lupasi.

Päävalmentaja Ahokas haki luottamusta ennen MM-turnausta pelatusta harjoituspelistä, jossa Suomi voitti Kanadan 5–2.

– Kanada on hyvä vastustaja meille. Pelasimme heitä vastaan jo yhdessä näytösottelussa ja voitimme. On hyvä että kohtaamme heidät tässä vaiheessa turnausta, koska jos haluat voittaa koko homman, kaikki vastustajat on voitettava, Ahokas sanoi.

Tiistaina Suomen joukkue matkusti Victoriasta Vancouveriin, jonka Rogers Arenalla ottelu käynnistyy torstaina Suomen aikaa kello 1.30.

– Kanadaa vastaan meidän pitää pystyä ohittamaan heidän kolmas pelaajansa hyökkäämällä. On ymmärrettävä, milloin pysytään kiekossa ja viedään heiltä vauhtia pois pelistä. Tunnelma tulee olemaan tosi mahtava, halli täynnä. Laitetaan iso halli hiljaiseksi huomenna, Ahokas lupasi.