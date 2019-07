Lakers hankki NBA:n arvokkaimman pelaajan veljen

Koripallon NBA:ssa pelaava Los Angeles Lakers hankki Kostas Antetokounmpon pelaajaoikeudet ja pestasi kreikkalaisen kaksisuuntaisella sopimuksella. Viime kaudella Antetokounmpo, 21, pelasi kaksi NBA-ottelua Dallas Mavericksissa, mutta pelasi pääosan kaudesta kehitysliigajoukkue Texas Legendsissä.

Kostas on yksi Antetokounmpon koripalloveljeksistä, joista kaikkiaan kolme on pelannut NBA:ssa. Isoveli Giannis, 24, on Milwaukee Bucksin tähtipelaaja, joka valittiin kauden päätteeksi sarjan arvokkaimmaksi pelaajaksi. Giannis johdatti Milwaukeen itälohkon finaaleihin saakka.

Isoveli Thanasis, 27, pelasi New York Knicksissä kaudella 2015–16 ja edusti viime kaudella kotimaassaan Panathinaikosta. Nyt hän kuuluu veljensä kanssa Milwaukeen miehistöön ja tavoittelee peliaikaa NBA:sta ensi kaudeksi.

Veljekset ovat nigerialaislähtöisten maahanmuuttajien jälkeläisiä ja syntyivät sekä kasvoivat Kreikassa. Kolmikko on nimetty Kreikan maajoukkueeseen elo-syyskuun MM-kilpailuihin.