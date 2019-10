Lallana pelasti Liverpoolin tappiolta – Klopp manaili ManU-maalia

Jalkapallon Englannin Valioliigan kärkijoukkue Liverpool oli lähellä taipua ensimmäiseen tappioonsa tällä liigakaudella, mutta Adam Lallanan maali 85. minuutilla toi kuitenkin 1–1-tasapelin Manchester Unitedin vieraana. Unitedin vei avauspuoliajalla johtoon Marcus Rashford.

Liverpool jäi ensimmäistä kertaa ilman voittoa tällä liigakaudella, mutta sillä on yhdeksän kierroksen jälkeen 25 pistettä ja eroa sarjakakkoseen Manchester Cityyn on kuusi pistettä. Manchester Unitedilla on yhdeksästä pelistä vain kaksi voittoa, ja se on sarjassa 13:ntena.

Liverpool jäi tasapelin myötä ennätystä sivuavasta 18. peräkkäisestä valioliigavoitosta (viime kauden loppupelit mukaan laskien), kun Rashford viimeisteli 36. minuutilla. Maali oli aito, mutta Liverpool-leirissä närästi osumaa edeltänyt tilanne. United-puolustaja Victor Lindelöf näytti rikkovan Liverpoolin Divock Origia, mutta erotuomaristo tai videotuomarointikaan eli VAR ei nähnyt tapauksessa rikettä.

– He tekivät maalin, joka näyttää kaikki ongelmat VARin kanssa. Erotuomari antoi pelin jatkua, koska VAR on olemassa. Minusta se näytti ihan selkeältä rikkeeltä. Olen varma, että ilman VARia tuomari olisi viheltänyt, Liverpool-valmentaja Jürgen Klopp puhisi.

– Selvä kontakti, ja Divock Origi päätyi nurmen pintaan. Peli jatkui vastahyökkäyksellä (josta seurasi maali).

Liverpoolin VAR-vastoinkäymiset saivat vielä jatkoa, kun Sadio Manen tasoitus hylättiin käsivirheen takia.

– Se oli varmaankin käsivirhe, mutta ihan kaikki tuntui menevän meitä vastaan, Klopp tokaisi.

"Askel kohti parempaa"

ManU-luotsi Ole Gunnar Solskjäriltä kysyttiin, oliko tasapeli sarjahallitsijan kanssa kenties käännekohta alakuloisesti alkaneella kaudella.

– Uskomme näihin poikiin – asennetta ja intohimoa riittää. Loukkaantuneet pelaajat ovat palailemassa kehiin, norjalaisvalmentaja pohti BBC:n mukaan.

– Tulosten saaminen on tärkeää, vain siten itseluottamus kasvaa. Voitto olisi ollut hieno, mutta tasapeli on askel kohti parempaa.