Landen Paukku työntyi Keskisuomalaisen nimeä kantaneessa kisassa ensimmäisenä maalilinjalle: "Eihän tähän riitä taas sanat"

Viisivuotiaiden suomenhevosten Derbystä tuli Killerin radalla varsin kiivas kilpailu, mutta loppujen lopuksi lähtö päättyi odotetulla tavalla.

Yli puolet Toto75-pelistä kerännyt Landen Paukku oli se, joka työntyi Keskisuomalaisen nimeä kantaneessa kisassa ensimmäisenä maalilinjalle. Sillä oli kyseessä uran 12. startti ja ori on aina ollut muita ennen maalissa.

Voittajan palkintotili kasvoi muhkeasti 45000 eurolla. Kaustiselta saapuneen ravurin kokonaisansiot ovat nyt lähes 130000 euroa.

– Hienolta tuntuu. Eihän tähän riitä taas sanat. Eikö se ole mukava asia, että bussilastillinen faneja on mukana, omistamaansa ja valmentamaansa

ravuria ohjastanut Jani Suonperä kommentoi.

– Hevonen on vahva, nopea, rauhallinen ja järkevä sekä tosi viisas. En vaihtaisi siitä mitään.

Jo kilpailun alkumatkalla otettiin vahvasti yhteen, kun pelihevosiin lukeutuneet osallistujat kamppailivat piikkipaikasta. Hiioppi ei halunnut suosiolla luopua edustaan, kun karsinnasta reilusti parantanut Vixeli yritti tosissaan ohi. Täyden matkan ryhmän toisessa kaarteessa järjestys muuttui, kun Tapio Perttusen ajokki siirtyi johtoon.

– Koetin lähteä vaan rauhassa. En voinut ottaa paljoa kiinnikään, mutta en myöskään hätistellyt, välimatkan päässä alussa seurannut Jani

Suonperä totesi.

– Se sopi. Ajattelin, että katsotaan, kun erottelevat jo jyviä akanoista. Sitten rupesin hiljaa ajamaan kiinni.

Kun Landen Paukku eteni jatkossa Vixelin kupeelle, tuli kilvanajo ykkösrahoista. Kaksikko alkoi irrota muista. Maalissa tuulettaneen Suonperän mukaan Tapio Perttunen oli onnitellut häntä jo viimeisessä kurvissa.

– Meninkin jo pikkuisen edelle, mutta Vixeli rupesi sitten vastailemaan. Kyllä se oli tosi tiukka kisa.

– Landen Paukku oli nyt varmaan parempi kuin karsinnassa, kun se ravasi paremmin. Oikea takanen oli silloin vähän heikko, mutta sitä saatiin

jumpattua.

Vixeli oli toinen ja Jämsästä saapunut Hiioppi molempiin suuntiin selvällä erolla kolmas. Kotirataa edustanut Virin Varpu ei onnistunut samalla tavalla kuin karsinnassa, joten se tuli takajoukoissa maaliin.

– Voittaja on aina voittaja eikä hävinnyt nytkään, joten ei jossitella. Jos uskaltaisi vielä kunnolla ajaa, sillä laukat ovat olleet tosi lähellä, Tapio Perttunen totesi Vixelistä.

Aronin Muisto ja Griminal Jack olivat raveissa ne kotimaakunnan osallistujat, jotka venyivät voittoihin. Molemmat kirivät vahvasti.

– Vauhti jäi loppuun, mikä oli vähän pakon sanelemaa, Aronin Muistoa ohjastanut Johan Hjelt mainitsi.

Griminal Jack on Pohjanmaalla valmennuksessa. Sitä ajoi 2640 metrin ryhmässä Ari Moilanen.

– Hevonen on tehnyt pitkään hyviä juoksuja. Voitot ovat vaan jääneet puuttumaan, Moilanen selvitti.



TOTO75 LÄHTÖ LÄHDÖLTÄ:



Lähtö 1 (Pori), nro 11 Diesel Degato: Kiri 1600 metrin ryhmässä takajoukoista hurjasti. -Hevonen oli ihan superhieno, Hannu Torvinen vahvisti. Kuudenneksi pelatuin, 5,57 %. Rivin arvo 2,94 euroa.



Lähtö 2 (Jyväskylä), nro 4 Donato E: Voitti keulajuoksun jälkeen vaikeuksitta. -Suoran alussa laskin menemään, ja se irtosi tosi mukavasti, Esa Holopainen vakuutteli. Kuudenneksi pelatuin, 11,65 %. Rivin arvo 16,62 euroa.



Lähtö 3 (Pori), nro 8 Camri: Käänsi johtaneen kupeelta kilpailun edukseen. -En tiedä, miten hyvä hevonen tämä olisi, Terho Rautiainen viittasi siihen, että hevosella on vuosien mittaan päästy katkonaisesti kilpailemaan. Neljänneksi pelatuin, 9,65 %. Rivin arvo 139,33 euroa.



Lähtö 4 (Jyväskylä), nro 7 Liisan Tulilintu: Laukkasi tammojen 2640 metrin ryhmässä alussa tosi pahoin. -Juuri tuo alun hätäily pilaa monta

kertaa hyvät suoritukset. Tällaista juoksua ei tee normaalihevonen, mutta tämä onkin vähän toisenlainen, Harri Kotilainen ruoti. Neljänneksi pelatuin, 16,90 %. Rivin arvo 513,70 euroa.



Lähtö 5 (Pori), nro 4 Carleman: Ehti aivan viimeisillä metreillä kärkeen. -Vasta puolessa välissä suoraa tuntui, että ainakin lähelle ehditään, Emma Väre myönsi. Kuudenneksi pelatuin, 3,56 %. Rivin arvo 11675,14 euroa.



Lähtö 6 (Jyväskylä), nro 2 Landen Paukku: Täytti odotukset, vaikka joutui tekemään töitä. Eniten pelattu, 53,77 %. Rivin arvo 20066,65 euroa.



Lähtö 7 (Pori), nro 11 Sobel Conway: Oli takarivistä omaa luokkaansa ja paransi ennätystään sekunnilla sekä Surprise Lordin rataennätystä kahdella kymmenyksellä 09,7a-lukemiin. Kolmanneksi pelatuin, 22,21 %. Rivin arvo 71348,10 euroa.