Lapin ja Sunisen talli ajautunut talousvaikeuksiin rallin MM-sarjassa – "Omaa lompakkoa sai aika paljon raottaa"

Rallin MM-sarjassa yksityistallina kilpaileva englantilainen M-Sport Ford on ajautunut koronapandemian takia pahoihin taloudellisiin ongelmiin. Maaliskuusta lähtien yhtiön Cumbrian tehtaalla väki on ollut käytännössä kokonaan lomautettuna ja myös irtisanomisia on koettu kymmeniä.

M-Sportin suomalaiskuljettajat Esapekka Lappi ja Teemu Suninen ovat kärsineet talousahdingosta ja Englannin koronarajoituksista isosti. Siinä missä pahimmat kilpakumppanit Toyotan ja Hyundain talleissa ovat ajaneet jo satoja kilometrejä eri olosuhteissa, ovat Lappi ja Suninen vailla tärkeitä ajokilometrejä puolen vuoden tauon jäljiltä.

– Kaikin keinoin olen yrittänyt, että pääsisi ajamaan. Budjetti siinä on tietenkin takana. Olen tarjonnut omaakin rahaa kaiken mitä pystyn, mutta se ei vaan riitä. Taksamittari pyörii liian vinhaa vauhtia näille palkoille, Suninen paljastaa STT:lle.

MM-sarjan on määrä jatkua Virossa syyskuun alussa. M-Sport aikoo testata vain muutaman päivän lähellä tallin päämajaa Englannissa.

– Siellä on semmoista liuskekiveä, sadetta ja mutaa luvassa. Aika kaukana se on ensimmäisen MM-rallin olosuhteista. Ei taida olla kuin 2 000 kilometriä välissä, Suninen manaa.

– Olen kyseenalaistanut vahvasti, että miksi siellä testataan. Englanti on muutenkin ihan rajoilla koronatartuntojen suhteen.

Lappi yritti jo ajaa omalla rahalla

Pieksämäen rallitähti Lappi yritti jo ajaa osin omakustanteisesti viime viikolla yhden testipäivän sekä pienoisrallin lauantaina Jämsässä.

Kurvailut JanPro Racingin Fiesta WRC:llä tyssäsivät turbovikaan heti kättelyssä.

– Taisin ehtiä kolmesataa metriä ajaa. Pari hyppyä ja mutkaa siihen mahtui matkalle. Tikkari vietiin kesken kaiken suusta. Olisi ollut tärkeä juttu. Ei me muuten olisi tätä pystyyn laitettu, Lappi kertoo.

– Tarkoitus on päästä vielä ajamaan ainakin yksi päivä tällä autolla jossain. Katsotaan, mihin on rahkeita. Yksityisesti jokainen kilometri maksaa aika paljon. Tätäkin varten omaa lompakkoa sai aika paljon raottaa.

Lapin ja Sunisen osalta loppukaudesta voi tulla todella hankala. Ajotuntumaa ei ole, eikä autoa ole testattu käytännössä yhtään.

– Minulla on kolmas sija edellisestä MM-rallista alla ja edellä oli vain kaksi maailmanmestaria. On se sillä tavalla aika outo juttu, että autoa ei vaan saa alle, Suninen huokaisee.

Syvään päähän Virossa

Syyskuun alun uusi Viron osakilpailu ei todellakaan ole helpoimmasta päästä.

– Vaikea sanoa, kuinka pitkään menee, että pääsee samalle tasolle kuin ennen taukoa. Viro on maailman nopein kilpailu, missä pitää olla ensimmäisestä metristä saakka hereillä. Se vaatisi kaikista kovimman luottamuksen, joten lähtötilanne ei ole helppo, Suninen summaa.

– Syvään päähään joudutaan heti ja todella kylmään veteen. Katsotaan, miten poika pärjää.