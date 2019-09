Lappalainen ja Skrabb sivussa illan Kreikka-pelistä: "Ei järkeä riskeerata"

Jalkapallomaajoukkueen päävalmentaja Markku Kanerva kertoo, että maajoukkueelta uupuu kaksi pelaajaa illan EM-karsintaottelusta Kreikkaa vastaan. Hyökkäyspään miehet Lassi Lappalainen ja Simon Skrabb eivät ole kokoonpanossa vammojen takia.

– Heidän vammansa on tutkittu, eikä ole mitään järkeä heitä tässä vaiheessa riskeerata, Kanerva kertoi Huuhkajien Facebook-sivustolla.

– Sääli heidän kannaltaan, mutta en ole sinänsä huolestunut. Meillä on heittää vaihtoehtoja kentälle.

Kanerva elättelee toiveita, että kaksikko olisi käytettävissä karsinnan jatkuessa sunnuntain kotipelillä Italiaa vastaan.

– Paranemisprosessi heillä etenee ihan hyvin. Toiveissani on, että molemmat olisivat pelikuntoisia sunnuntaina.

Illan ottelusta Tampereen Ratinan stadionilla ei panosta puutu. Suomella on alla kolmen ottelun voittoputki ja kakkossija lohkossa, kun 10 kierroksesta on takana neljä. Voitto tänään Kreikasta vahvistaisi mainiosti asemia kohti lohkon loppupuoliskoa. Kreikka puolestaan on koonnut neljästä pelistään neljä pistettä eli se on viisi pistettä Suomen takana, ja maa tarvitsee käytännössä voiton Suomesta EM-haaveiden ylläpitämiseksi.

– Joukkue uhkuu voitontahtoa, hyvä draivi päällä ja Huuhkajat olleet hyvässä lennossa. Ja Ratina on ollut meille erittäin hyvä pesäpaikka: viisi viimeistä peliä täällä voitettu, kahdeksan tehtyä maalia ja nolla päästettyä. Ja jos oma pää pysyy puhtaana, meillä on erittäin hyvät saumat saada voitto tästäkin pelistä, Kanerva luottaa.

Kanerva ja Huuhkajat iloitsivat myös arvovaltaisesta tsemppiviestistä. Presidentti Sauli Niinistö lähetti joukkueelle kannustuksensa, ja pahoitellen ettei pääse paikan päälle peliin matkustuskiireistä johtuen.

– Hienoa, että Tasavallan Presidentti elää vahvasti hengessä mukana ja on meidän takana ja tukena, Kanerva totesi.

Ottelu Ratinassa alkaa kello 21.45.

Italia toipui Armenian yllätyksestä

Italian jalkapallomaajoukkue otti vierasvoiton miesten EM-karsinnoissa, kun se kukisti Armenian maalein 3–1. Alexandre Karapetyan säikäytti ennakkosuosikkia avausjaksolla, kun hän vei Armenian 1–0-johtoon yhdennellätoista minuutilla.

Andrea Belotti viimeisteli Italialle helpottavan tasoituksen vajaan puolen tunnin pelin jälkeen. Reilut kymmenen minuuttia ennen toisen jakson päättymistä Lorenzo Pellegrini teki Italian johtomaalin, ja Belotti viimeisteli hetki myöhemmin loppulukemat.

Voitolla Italia paalutti asemiaan J-lohkon kärjessä, kun sen pistesaldo kasvoi 15:een. Lohkokakkosella Suomella on yhdeksän pistettä ennen tämän illan ottelua Kreikkaa vastaan. Armenia on kolmantena kuudella pisteellä.

Myös lohkon kahdella viimeisellä sijalla olevat Bosnia-Hertsegovina ja Liechtenstein kohtaavat myöhemmin tänään.