Citroenin kuljettajakaksikko Esapekka Lappi ja Sebastien Ogier lähtee Turkin MM-rallin sunnuntaiseen päätöspäivään rinta rinnan. Lappi saavutti Ogieria lauantain viimeisellä erikoiskokeella ja on ranskalaista perässä enää 0,2 sekuntia. Tämän päivän päätöspätkällä Lappi tykitti pohja-ajan ja päihitti Ogierin 4,5 sekunnilla.

– Ei haittaa, vaikka emme ole johdossa. Pisteet ovat tärkeitä Sebille. Yksi ajopäivä on jäljellä, joten sormet ristiin, että hoidamme homman, Lappi sanoi MM-sarjan nettisivuilla.

Citroen ja Lappi antavat ilman muuta Ogierin voittaa rallin, sillä hän taistelee vielä maailmanmestaruudesta.

– Päivä on ollut erittäin hyvä. Ongelmia ei ole ollut ja rytmi on pysynyt hyvänä. Ero kolmen viikon takaiseen on iso, Ogier totesi.

Kolmantena rallissa oleva Hyundain Andreas Mikkelsen on jäänyt kärkikaksikosta reilusti yli minuutin. Neljäntenä oleva Fordin Teemu Suninen yrittää haastaa vielä Mikkelseniä huomenna.

– Auto aliohjasi aika paljon. Pätkät olivat tänään muutoinkin rajussa kunnossa. Ei ole helppoa ajaa huomenna kymmentä sekuntia kiinni, mutta ei neljäskään sija olisi huono lopputulos, Suninen kertoi tiedotteessa.

Toyotan Jari-Matti Latvala lähtee päätöspäivään kuudennelta sijalta. Ylöspäin ei hänellä ole asiaa ilman muiden ongelmia. Päätöserikoiskokeella Latvala ohitti tulosluettelossa tallikaverinsa Kris Meeken.

Huomenna Turkissa kaasutellaan neljä erikoiskoetta. Päätöserikoiskokeelta on jaossa tuttuun tyyliin ylimääräisiä MM-pisteitä viidelle nopeimmalle.