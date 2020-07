Lapuan Virkiän Essi Kylli hamuaa tältä kaudelta kultajuhlia: "Viime vuoden välierätappion tuoma henkinen oppi on otettu mukaan"

Pesäpallojoukkue Lapuan Virkiän kulmakiviin kuuluva Essi Kylli, 29, huokaa syvään muistellessaan kevään koronavirusaikaa. Tuolloin ei ollut tietoa edes kauden alkamisesta.

– Kevät oli kieltämättä rassaava. Myös harjoittelu hankaloitui, sillä urheilupaikat olivat kiinni emmekä päässeet joukkueenakaan yhteen. Koin tuolloin hyvin tärkeäksi, että pidimme joukkueen kanssa tietokoneen kautta palavereja, joissa jokainen sai purkaa tuntojaan avoimesti.

Kevät koetteli virkiäläistä myös työn puolesta. Tyrnävällä erityisopettajana työskentelevä Kylli sanoo oppineensa samalla paljon.

– Kevät opetti erityisesti yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Korona-aika kasvatti myös henkistä vahvuutta ja armollisuutta itseäni kohtaan.

– Samalla kasvoi perspektiivi elämään. Tästä esimerkki on vaikkapa kahden palon lyöntivuoro, mikä on muussa elämässä todella pieni asia.

Vähitellen parantaen

Virkiän kärkietenijä sanoo olevansa tyytyväinen joukkueensa alkukauteen, sillä kokonaisuus on parantunut.

– Pelimme on kehittynyt sarjan päästyä käyntiin. Koska emme päässeet keväällä harjoittelemaan yhdessä, heijastui se erityisesti ulkopeliimme. Nyt tuo osa-alue on mennyt selkeästi eteenpäin.

Urallaan yhden SM-pronssin voittanut Kylli niputtaa kauden tavoitteen ytimekkäästi.

– Se on kulta, en näe mitään estettä mestaruudelle. Viime vuoden välierätappion tuoma henkinen oppi on myös otettu mukaan. Olemme varmasti kovempia kuin vuosi sitten.

Pelien koventuessa nousee myös tuomareiden rooli. Kylli antaa heille tunnustusta.

– Minusta ei olisi tuomariksi, arvostan heitä paljon. Kunnioitan erityisesti tuomareita, jotka myöntävät mahdolliset virheensä, eivätkä pyri piilottelemaan niitä.

Kritisointi harmittaa

Kyllille tärkeä tuki pesäpallokentille on miesystävä Immo Rautiainen, joka voitti urallaan muun muassa seitsemän kultaa. Nykyään tuomariparina veljensä Kostin kanssa kentillä nähtävä Immo saa Essiltä kiitosta.

– On tärkeää, että toinen ymmärtää, mistä pesäpallossa on kyse. Immo on myös hyvin rauhoittava persoona, mikä auttaa minua peliasioissa. En silti ota kaikkia saamiani ohjeita käyttöön, vaan käytän sopivaa suodatinta, Kylli nauraa.

Asia, joka Kylliä harmittaa, on urheilijoihin ajoittain kohdistuva henkilökohtaisuuksiinkin menevä kritisointi.

– Sellainen on todella ikävää. Olen itse tehnyt selkeän linjauksen, enkä lue enää tällaisia palstoja. Olen varsin herkkä persoona, koen paremmaksi jättää tuollaiset jutut väliin.

Kylli sanoo urheilijoiden ajautuvan helposti tilanteeseen, jossa itsekriittisyys menee yli. Tähän taas saattavat vaikuttaa juuri nettikirjoittelut.

– Itse ajauduin vuonna 2014 ylikuntotilaan, sillä söin aivan liian vähän tarpeeseeni nähden. Taustalla tässä olivat esimerkiksi ulkonäköpaineet. Onneksi selvisin tuolloin urheilulääkärin avustuksella kolmen kuukauden harjoittelutauolla.

– Sanoisin kommentoijille, että heidän kannattaa muistaa urheilijoidenkin olevan ihmisiä, joihin sanat sattuvat. En myöskään ymmärrä, miten joillakin ihmisillä on mielestään valta kritisoida muiden ulkonäköä.