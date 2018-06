Las Vegasin suomalaishyökkääjä Haula: Keskialueen ylitys ratkaisee NHL-finaaleissa

Keskialueen peli on isossa roolissa, kun Washington Capitals ja Las Vegas kohtaavat NHL-jääkiekon Stanley Cup -finaalisarjan kolmannessa ottelussa.

– Ylivoimahyökkäykset ovat olleet aika yksipuolisia tähän mennessä. Vastustajalla oli ihan liikaa ylivoimahyökkäyksiä viime pelissä, ja se lähtee ihan kiekkokontrollista keskialueen läpi, Las Vegasin suomalaishyökkääjä Erik Haula arvioi lauantaina Washingtonissa aamujäiden jälkeen.

Hän jatkoi, että Capitals on erittäin taitava keskialueella, joten Vegasin täytyy laittaa kiekkoa syvään ja pelata yksinkertaista peliä.

Joukkueet lähtevät lauantain otteluun tasatilanteesta 1–1. Haulan mukaan Las Vegas on tehnyt pieniä korjausliikkeitä edellisen tappioon päättyneen ottelun jälkeen.

– Viisikon pitää tehdä töitä yhdessä, ja keskialueen ylitys on tärkeä tässä sarjassa. Vastustaja kääntää nopeasti, ja Capitalsilla oli tosi paljon ylivoimahyökkäyksiä viime pelissä. Ne pitää ottaa pois, hän tuumi.

Vegas ei muuta peliään vieraissa

Las Vegas on ollut koko pudotuspelien ajan vahva vierasjoukkue ja voittanut kuusi kahdeksasta pelaamastaan vieraspelistä. Haula valotti menestyksen taustoja:

– Me on pelattu aika yksinkertaista peliä, se sopii meidän pelityyliin. Ja pysytään pois jäähyaitiosta. Se on tärkeä asia. (Marc-Andre) Fleury ollut hyvä maalilla. Pelataan ihan samalla tavalla kuin kotona.

Haula totesi finaalijoukkueiden olleen aika tasaisia tähän mennessä. Mutta Vegas ei ole vielä yltänyt parhaaseen suoritukseensa.

– Sitä toivotaan tänään, hän lisäsi.

Capitals ilmoittaa vasta ennen ottelun alkua, onko joukkueen keskushyökkääjä Jevgeni Kuznetsov pelikunnossa. Hän loukkaantui toisessa ottelussa ja pelasi silloin vain vajaat viisi minuuttia ensimmäisessä erässä.

– Me keskitymme vain omaan peliimme, oli hän mukana tai ei, ja yritetään pelata tähän saakka paras pelimme. Capitals varmasti aloittaa hyvin kotona, sillä he ovat innoissaan, kun saavat pelata faniensa edessä, Haula mietti.

Ottelu alkaa Suomen aikaa huomenna klo 3.00.