Lasse Tammilehto on jääpalloperheen uusin nimi maajoukkueessa – viime kauden pelottava loukkaantuminen unohdettu

Bandyliigan puolivälieräottelussa viime helmikuussa nähtiin pelottava tilanne. Jyväskylän Seudun Palloseuran keskikenttäpelaaja Lasse Tammilehto sai Porin Narukerää vastaan vastustajan luistimesta ammottavan viillon reiteensä. Hienoa talvea pelanneen nuorukaisen kausi sai ikävän päätöksen.

– Olihan se hurja juttu. Luistin upposi reisilihakseen asti. Siitä selvittiin kuitenkin lopulta pelkillä tikeillä ja fysioterapialla, muistelee tilannetta Tammilehto itse.

Nyt tuosta vammasta muistuttaa enää mojova arpi. Kuluvalla kaudella 22-vuotias Tammilehto on jatkanut hyviä esityksiä. Uurastus palkittiin uran ensimmäisellä kutsulla jääpallon A-maajoukkueeseen. JPS-kasvatti esiintyi Ruotsin Rättvikissä pari viikkoa sitten, kun Suomi kohtasi harjoitusturnauksessa Ruotsin, Venäjän ja Norjan. Norjaa vastaan Tammilehto avasi myös maalitilinsä.

– Peliaikaa olisi saanut tulla enemmänkin, etenkin tiukoissa peleissä Ruotsia ja Venäjää vastaan. Jokaisessa ottelussa pääsin kuitenkin jäälle ja sain hyvää kokemusta. Nyt tiedän, millaista peliä tuolla tasolla pelataan, Tammilehto pohtii.

Maajoukkueen päätähtäin on tammikuun lopulla Ruotsin Vänersborgissa pelattavissa MM-kisoissa. Tammilehto tietenkin toivoo, että olisi mukana myös tuolloin Suomen kokoonpanossa.

– Maajoukkueessa on kokeiltu useita uusia, nuoria pelimiehiä. Itse olen yksi heistä. Toivottavasti näytöt riittävät MM-kisajoukkueeseen.

”Jääpallo meidän perheessä tärkeä juttu”

Tammilehto on paljasjalkainen jyväskyläläinen, joka on pelannut jääpalloa JPS:n punanutussa pienestä juniorista lähtien. Myös isoveli, Mikko Tammilehto, pelaa yhä jääpallon Bandyliigassa. Hänen seuransa on tällä hetkellä helsinkiläinen Botnia.

Lassen ja Mikon isä, Esko Tammilehto, sen sijaan on yksi suomalaisen jääpallon kovimmista uranuurtajista.

– Isän kautta minä lajin pariin ajauduin. Onhan jääpallo meidän perheessä aina ollut tärkeä juttu, Lasse Tammilehto tuumii.

Pelaajaurallaan isä-Tammilehto saavutti Suomen mestaruuden Botnian riveissä ja useita himmeämpiä mitaleja niin SM-sarjassa kuin maajoukkuepaidassa.

Hän toimi päävalmentajana, kun Suomi voitti toistaiseksi jääpallohistoriansa ainoan maailmanmestaruuden vuonna 2004. JPS:n päävalmentajana Esko Tammilehto toimi viimeksi kaudella 2016-2017.

– Tällä hetkellä isä pitää totaalista taukoa jääpallosta. Peleissä hän käy, mutta vain katsojana, Lasse kertoo.

”Meillä on todella hyvä ikärakenne”

Meneillään olevan Bandyliigan kauden JPS on aloittanut kolmella voitolla ja kolmella tappiolla.

– Ekat pelit olivat nihkeitä. Ne olisi pitänyt meidän materiaalilla voittaa. Olemme kuitenkin saaneet kerättyä itsemme ja peli varmasti kehittyy jatkossakin, Tammilehto tuumii.

Pelin kehittymisestä kertoo esimerkiksi se, että kauden avauksessa JPS hävisi Mikkelin Kamppareille 6-1. Viime ottelussaan JPS kaatoi samaisen Kampparit-joukkueen 4-2.

Tammilehdon oma rooli JPS:n joukkueessa on keskikentän pelinrakentelu. Tehopisteitä kuudessa ottelussa on syntynyt kahden maalin ja kolmen maalisyötön verran.

– Vahvuuteni ovat pallonkäsittely, pelisilmä ja luistelu. Kehitettävää on pelikovuudessa ja sellaisessa pelin ytimeen pääsemisessä. Nytkin alkukaudesta on ollut vähän ailahtelevia otteita, Tammilehto myöntää.

Vaikkei alkukausi ole vastannut täysin odotuksia, uskoo Tammilehto nykyisellä JPS-ryhmällä olevan mahdollisuus koviin saavutuksiin.

– Meillä on todella hyvä ikärakenne; on kokeneita pelimiehiä, nuoria ja innokkaita sekä siltä väliltä. Jos kaikki menee nappiin, en näe esteitä, miksi ei voitaisi taistella mestaruudesta. Mitali on vähimmäistavoite, Tammilehto naulaa.

Tänään Tammilehto pääsee pelaamaan veljeänsä Mikkoa vastaan, kun JPS kohtaa Helsingissä Botnian. Heti perään lauantaina on Porvoossa vastassa sarjakärki Akilles. Molemmat joukkueet JPS on jo tällä kaudella kertaalleen kohdannut ja kumpikin ottelu päättyi jyväskyläläisten tappioon lukemilla 4-5.

– Hyvä näytönpaikka jälleen meillä. Etenkin Akillesta vastaan tulee olemaan todella vauhdikasta ja kovatasoista jääpalloa, Tammilehto odottaa.