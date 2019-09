Latvala ajoi pohja-ajan – Lappi jatkoi varmistelua vaikeissa oloissa

Turkin MM-rallissa toisena oleva Citroenin Esapekka Lappi jatkoi varmisteluaan sunnuntain toisella erikoiskokeella. Lappi ja hänen ranskalaistallitoverinsa Sebastien Ogier ovat reilussa johdossa, ja Lappi turvaa tallille kaksoisvoittoa. Ogier on ajamassa kilpailun voittoon ja nousemassa vielä mukaan taisteluun maailmanmestaruudesta.

– Paine ei tule takaa tulevilta kuljettajilta vaan muuten. Tämä on vuoden kovin ralli, ja pitää olla varovainen. Juuri nyt ei ole hauskaa, Lappi puntaroi WRC.comille.

Lappi on ajamassa toiseksi Ruotsin ja Suomen MM-rallien tavoin. Kausi Citroenilla on ollut muuten vaikea, mutta nyt Turkissa Lapin kasvoilta on paistanut myös hymy. Helpotus tulee vasta kun auto on maalissa.

Jari-Matti Latvala jatkoi jo sunnuntain avauserikoiskokeelta tuttua hyvää vauhtia ja porhalsi pohja-ajan kilpailun 15. erikoiskokeelle.

– Meillä ei ole mahdollisuutta tavoittaa (Dani) Sordoa, mutta koskaan ei tiedä, jos heille tapahtuu vaikka rengasrikko tai jotain. On hyvä pitää paine päällä. Keskustelimme tiimissä, että ei riskejä, mutta pidetään päällä hyvä rallivauhti ja se on se, mihin tähtäämme, Latvala sanoi.

Toyota-kuljettaja Latvala on kilpailussa kuudentena Hyundain Sordon jälkeen. Fordin Teemu Suninen on häviämässä taistelun kolmossijasta Hyundain norjalaiselle Andreas Mikkelsenille.

Sunnuntaina ajetaan kaikkiaan neljä erikoiskoetta.