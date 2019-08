Latvala ja Lappi avasivat vauhdikkaasti Jyväskylän MM-rallin perjantaipäivän – Toyotalla kolmoisjohto kokonaiskisassa

Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi löysivät vauhdin Jyväskylän MM-rallin tämän päivän ensimmäisellä erikoiskokeella. Suomalaiskaksikko valloitti kärkisijat aamun avanneella 19,34 kilometriä pitkällä Oittilan pätkällä.

Erikoiskokeen voiton vei Latvala, jolle Lappi hävisi vain 0,1 sekuntia.

– Kaikki oli kunnossa. Tekeminen oli rauhallista ja määrätietoista. Miikka (Anttila) luki nuotteja hyvin, Latvala iloitsi ralliradiossa.

– Tuntuu, että voidaan tulla kovempaakin jatkossa. Hyvä alku, nautitaan tästä, Lappi puolestaan virkkoi.

Kun Jyväskylässä on ajettu nyt kaksi erikoiskoetta, on Toyota-kuljettaja Latvala rallissa kolmantena ja Citroenin Lappi neljäntenä. Rallin kokonaiskisan johtoon siirtyi MM-pistekärki Ott Tänak, joka on Kris Meekeä edellä 0,4 sekuntia.

– Auto tuntuu todella hyvältä. Teen kaiken voitavani. Katsotaan, mikä on mahdollista, mutta päivästä tulee varmasti vaikea, erikoiskokeilla aura-auton roolissa toimiva Tänak sanoi.

Erot ovat vielä tässä vaiheessa erittäin pienet, sillä Latvala on jäänyt tallikaveristaan Tänakista 0,8 sekuntia ja Lappikin vain 1,6 sekuntia.

Muista suomalaisista Fordin Teemu Suninen on kahdeksantena ja WRC2 Pro -luokassa ajava suurlupaus Kalle Rovanperä yhdentenätoista. Suninen jäi Oittilassa Latvalan pohja-ajasta reilut viisi sekuntia.

– Downforcea on autossa ihan pirusti, mutta pää ei kestänyt käyttää sitä, Suninen tuskaili maalissa.

Erikoiskokeen epäonnistuja oli maailmanmestaruudesta Tänakin ja Sebastien Ogierin kanssa kamppaileva Hyundain Thierry Neuville, joka jäi Latvalan pohja-ajasta lähes 12 sekuntia. Eilen Harjun yleisöerikoiskokeella nopein ollut Neuville putosi kokonaistilanteessa yhdeksänneksi.

Tänään Jyväskylässä ajetaan vielä yhdeksän erikoiskoetta, joista seuraava alkaa Moksissa kello 9.21.