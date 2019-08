Latvala ja keskeyttänyt Meeke osuivat samaan kiveen Kakariston erikoiskokeella – Latvala antaa Tänakin mennä menojaan

Toyotan Jari-Matti Latvalan unelma neljännestä Suomen MM-rallin voitosta saattoi livetä rengasrikkoon lauantaiaamun Kakariston erikoiskokeella.

Latvalan ongelmien myötä tallikaveri Ott Tänak nykäisi kisan kärjessä 13,8 sekunnin edun. Se on paljon, sillä Toyota-kuskit ovat nakuttaneet pätkäaikoja muutamien sekunnin kymmenyksien sisään.

– Aamu oli kovaa taistelua. Kakaristossa valitettavasti se vähän kostautui. Viime vuonna siellä oli ulkomutkassa betonieste, mutta tällä kertaa ei. Muutin nuottia nopeammaksi. Ojassa oli kivi, mikä rikkoi takavanteen, Latvala selvitti.

– Sen jälkeen oli jatkettava kaasu pohjassa ja rengas repeytyi. Onneksi ei mennyt mitään muuta.

Latvalan tapaan Toyotalla ajava Kris Meeke ei ollut yhtä onnekas. Pohjoisirlantilainen osui samaan kiveen, ja tuloksena oli keskeytys takapyörän ripustusten hajottua.

– Harmillinen homma se oli. En ollut nuotituksessa merkannut mitään kiveä sinne ulkomutkaan. Se oli todella iso kivi, ihan selvästi irtokivi. Ei ole varmasti ollut ojassa pitkään. Harmi Krisin ja minun kannalta, mutta ei voi mitään, Latvala manasi.

"Ei voinut k

ontrolloida vauhtia"

Latvalan takana Citroenin Esapekka Lappi hengittää niskaan vain 2,3 sekunnin päässä. Lauantain iltapäivän lenkillä tavoite on pitää pieksämäkeläinen takana ja antaa Tänakin kontrolloida omaa vauhtiaan.

– Ihan normaalisti lähdettiin kaikki kolme aamulla ajamaan, koska Esapekka oli ihan kannassa. Ei siinä voinut mitenkään vauhtia kontrolloida. Pakko oli vetää täysillä, Latvala totesi.

– Nyt tilanne on vähän toinen. Meidän on pakkoa keskittyä Lapin vauhtiin, koska olisi äärettömän tärkeää saada autot maaliin ja mielellään kaksoisjohdossa. Valmistajien pisteet ovat niin tärkeitä, että on pidettävä järki päässä.

Lappi: Voiton lipeäminen harmittaa

Citroenin Esapekka Lappi taistelee Suomen MM-rallin toisesta sijasta Toyotan maanmiestä Jari-Matti Latvalaa vastaan. Kaksikon välinen ero on vain reilut kaksi sekuntia ennen lauantain neljää viimeistä erikoiskoetta.

Toinen Toyota-kuski Ott Tänak repäisi Lappiin nähden yli 15 sekunnin johtoaseman. Se saattaa jo olla liikaa rallin voittohaaveiden kannalta.

– Aina kun voitto lipeää, niin vähän se harmittaa. Tähän aamuun asti se oli tavallaan mahdollista. Siinä kävi kuitenkin juuri niin kuin arvelin. Viron mies meni omille teilleen, kun pääsi paremmalle lähtöpaikalle, Lappi tokaisi.

– Yritin pistää vastaan sen minkä pystyin, mutta ei riittänyt vauhti millään. Sen verran ero repesi, että ajamalla ei kiinni saa. Varmasti hän menee iltapäivällä ihan yhtä lujaa. Koitetaan taistella kakkostilasta.

Ennen Latvalan ja Kris Meeken Kakariston erikoiskokeella sattuneita ongelmia kärkinelikko oli vain parin sekunnin sisässä toisistaan. Lappi hehkutti huimaa taistelua.

– Pitää ajaa niin perkeleen kovaa koko ajan. Se tekee tästä hullua. Koko ajan ollaan äärirajoilla. Siitä tulee adrenaliinia ja jännitystä, kun tilanteita voi tulla missä tahansa, Lappi huokaisi.

– Näistä vauhdeista niitä tilanteita ei ole kiva kokea. Sitten taas jo ajaa riskittömämpää vauhtia, niin ei kerkeä mihinkään.

Vaikka rallin voitto on lipeämässä toista kertaa peräjälkeen Viroon, oli Lappi yhtä hymyä lauantain päivähuollossa.

– Pakko tästä on ottaa ilo irti ja nauttia mahdollisimman paljon. Nyt on pitkästä aikaa vauhtia. Se on helpotus, että on löytynyt syy ja seuraus, miksi emme ole olleet omalla tasolla.

Ralli päättyy sunnuntaina, jolloin ohjelmassa on vielä neljä erikoiskoetta.