Latvala jatkaa Suomen MM-rallin kärjessä

Toyotan Jari-Matti Latvala johtaa Suomen MM-rallia toisen päivän jälkeen. Hän johtaa 11 erikoiskokeen jälkeen toisena olevaa tallikaveriaan Kris Meekeä 1,2 sekunnilla.

Kolmantena kokonaiskisassa on Citroenin Esapekka Lappi 2,4 sekuntia kärjestä.

Tänään kokonaiskilpailua johtanut Toyotan virolaiskuski Ott Tänak on neljäntenä 2,6 sekuntia kärjestä ja Hyundain irlantilainen Craig Breen viidentenä (–14,2). Kuljettajien MM-sarjaa johtava Tänak kärsi lähtöpaikastaan, kun hän joutui keulilla lähteneenä raivaamaan muille ajajille tietä Keski-Suomen soralla.

Latvala ajoi päivän kuudella erikoiskokeella kärkiajat, joista viisi yksin. Hän on voittanut Suomen MM-rallin urallaan kolme kertaa. Ainakin podium-sijoitus on vähimmäistavoite, sillä Latvalan alkukausi on ollut tuskainen.

– Kokonaisuutena hyvä päivä. Huikean tasainen kisa, Latvala kertoi Ralliradiolle.

Myös kolmantena olevan Lapin itseluottamus on kärkikamppailussa lujittunut.

– Olen nauttinut paljon. Ralli on taas hauskaa!, Lappi sanoi WRC.com-sivustolle.

Muista suomalaisista Fordin Teemu Suninen on yhdeksäntenä. WRC2-luokkan kisaa johtava Skodan Kalle Rovanperä on kokonaiskilpailussa sijalla 11.

Kauden yhdeksännestä MM-rallista ajetaan huomenna kahdeksan erikoiskoetta. Kilpailu päättyy Jyväskylään ylihuomenna.