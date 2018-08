Latvala keskeytti Saksan MM-rallissa vaihteisto-ongelmien takia – Lappi nousi kolmanneksi

Jari-Matti Latvalan epäonni jatkuu rallin MM-sarjassa. Toyota-kuljettaja lähti Saksan MM-rallin päätöspäivään kolmossijalta, mutta kärsi teknisistä murheista kisan 16/18 erikoiskokeella.

Latvalan auto pysähtyi erikoiskokeelle, eikä hän ole ajanut maaliin 29,07 kilometrin pätkältä.

– Hän ei pysty jatkamaan kilpailua, Toyotan urheilutoimenjohtaja Kaj Lindström vahvisti MM-sarjan radiolle.

Lindströmin mukaan Latvalan autossa on vaihteisto-ongelmia, mutta hän ei tiennyt tarkemmin, mistä on kyse.

– Jari-Matti tiesi jo ennen erikoiskoetta, että autossa ei ole kaikki sataprosenttisesti kunnossa. Harmi, etenkin Jari-Matin ja Miikan (kartanlukija Miikka Anttila) kannalta, Lindström sanoi.

Suomalaisittain parhaisiin asemiin nousi Latvalan tallikaveri Esapekka Lappi, joka on kisassa kolmantena. Lappi oli 16. erikoiskokeella kolmanneksi nopein.

– Tämä on kisan vaikein erikoiskoe. Tiellä on paljon likaa, ja jostain syystä silmäni vuotavat vettä, Lappi kertoi.

Rallin johdossa jatkaa virolainen Ott Tänak, joka tähyää kauden kolmanteen voittoonsa. Tänak voitti Saksassa viime vuonna Fordilla, mutta ajaa nyt Tommi Mäkisen tallissa Toyotalla.

Toisena on MM-sarjaa johtava belgialainen Hyundai-kuljettaja Thierry Neuville 43,9 sekunnin päässä Tänakista. Lapin ero kärkeen on 56,6 sekuntia. Teemu Suninen on viidentenä.

– Tunne on todella hyvä, ja auto on mukava ajaa. Toki toivomme kovempaa vauhtia, Suninen kertoi.

Latvalan lisäksi ongelmissa oli espanjalainen Dani Sordo, joka ajoi ulos tieltä, mutta pääsi maaliin. Hänen autonsa tuulilasi on säröillä, mikä vaikeuttaa näkemistä.

Kalle Rovanperä on Skodallaan kymmenentenä ja johtaa WRC2-luokkaa.

Rallista on ajamatta kaksi erikoiskoetta.