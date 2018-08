Latvala kiristi alle sekunnin päähän Sordosta – Lappi hätyyttelee Neuvillea

Toyotan Jari-Matti Latvala lähtee Saksan MM-rallin päätöspäivään kolmannelta sijalta, mutta eroa toisena olevaan Hyundain Dani Sordoon on vain 0,8 sekuntia. Latvala kukisti Sordon 3,5 sekunnilla päivän päättäneellä rallin 15. erikoiskokeella. Latvala oli ek:n nopein.

Rallin johdossa on Toyotan Ott Tänak, josta Sordo on 43,7 sekunnin päässä. Toyotan Esapekka Lappi on yhä viidentenä, mutta ero neljäntenä olevaan Hyundain Thierry Neuvilleen kaventui 6,3 sekuntiin päivän päätösek:lla. Lappi oli ek:n toiseksi nopein.

Huomenna ajetaan rallin kolme viimeistä erikoiskoetta.