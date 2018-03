Meksikon MM-ralli alkoi suomalaisittain todella surkeasti perjantaina. Neljän ajetun erikoiskokeen jälkeen paras suomalaiskuski oli Toyotan Jari-Matti Latvala, joka löytyi tulosliuskalta vasta kahdeksannelta sijalta.

Rallin voittoa tavoittelemaan lähtenyt Latvala jäi kolmella perjantain ensimmäisellä todellisella erikoiskokeella kärjestä liki 45 sekuntia. Jo viime vuonna Toyotaa piinanneet moottoriongelmat jatkuivat myös tällä kertaa Meksikon vuoristossa ohuessa ilmanalassa.

– Moottori tuntui ekan pätkän alussa tosi hyvältä. Tehot yhtäkkiä vähän hävisivät puolessavälissä. Auto ei enää mennyt niin hyvin. Myös moottorin lämmöt vähän nousivat, Latvala ihmetteli avauspätkän maalissa WRC.comin ralliradiolle.

– Lämmöt vain nousevat ja meidän on pakko kontrolloida niitä. Emme voi keittää konetta. Voimme kontrolloida lämpötilaa hidastamalla vauhtia. Ei tässä oikein ole mitään tehtävissä. Varsinkin ylämäkiosuuksilla kone keittää. Meidän oli vaihdettava siirtymämoodille välillä, Latvala jatkoi perjantain aamupäivän lopuksi.

Lappi syytti myös itseään

Myös Toyotan toinen suomalaiskuski Esapekka Lappi pyöritteli päätään jokaisen erikoiskokeen maalissa ja ihmetteli tappiota kärkeen. Lappi syytti sekä itseään että Yariksen moottoria.

– Ajaminen on myös huonoa. Aika liukasta on koko ajan. En oikein saanut mitään itseluottamusta. Tällaista se nyt on, Lappi manasi.

Toyotan kolmas kuljettaja Ott Tänak ei ole kuitenkaan moottoriongelmista kärsinyt. Tänak on kokonaistilanteessa neljäntenä.

– En minä tiedä mitään ongelmasta. Meillä on sama auto, joten kait siellä jotain on. Yritän selvitä sen kanssa. Pidän autosta ja moottorista hyvää huolta, Tänak kuittasi.

Kisaa johtaa Hyundain Dani Sordo ennen Citroenin Kris Meekea. Kolmen kisan ajaksi paluun MM-sarjaan tekevä yhdeksänkertainen maailmanmestari Sebastien Loeb on kolmantena.

Suomalaisittain lisää jobinpostia tuli perjantaina jo avauserikoiskokeella, kun Kalle Rovanperä joutui keskeyttämään jäähdyttimen rikkouduttua. Hyundain Jari Huttunen ajaa luokassa toisella sijalla.