Latvala lipsahti viidenneksi Monte Carlossa

Toyotan Jari-Matti Latvala putosi viidenneksi Monte Carlon MM-rallin 14. erikoiskokeella. Virolainen Toyota-kuski Ott Tänak kiilasi Latvalan ja Hyundain Sebastien Loebin ohi kokonaiskisan kolmannelle tilalle.

Kokonaiskisan voitosta taistelevat Citroenin Sebastien Ogier ja Hyundain Thierry Neuville. Kun jäljellä on kaksi erikoiskoetta, Ogierin johto toisena olevaan Neuvilleen on 3,2 sekuntia. Latvala on 2.16,1 minuuttia jäljessä kärkeä.