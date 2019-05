Latvala nousi kolmanneksi, Suninen valahti viidenneksi Portugalin toisella erikoiskokeella

Toyotan Jari-Matti Latvala nousi Portugalin MM-rallin toisella erikoiskokeella kolmanneksi, mutta Fordin Teemu Suninen valahti kolmannelta sijalta viidenneksi. Kisan kärjessä on Daniel Sordo ja toisena Ott Tänak. Latvala on 2,1 sekunnin päässä kärkipaikasta. Citroenia kuljettava Esapekka Lappi on kuudentena.

Kolmas erikoiskoe on jo käynnissä. Portugalin MM-rallin avauspäivänä ajetaan yhteensä seitsemän erikoiskoetta.