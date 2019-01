Latvala taistelee Montessa palkintopaikasta – Ogier ja Neuville käyvät tiukkaa voittokamppailua

Toyotan Jari-Matti Latvala taistelee ennen Monte Carlon MM-rallin viimeistä päivää tiukasti paikasta kolmen parhaan joukkoon. Latvala on 12 erikoiskokeen jälkeen neljäntenä, 2,3 sekuntia kolmantena olevaa Hyundain Sebastien Loebia jäljessä.

Latvala kävi välillä kokonaiskilpailussa jo kolmantena, mutta Loeb nousi päivän viimeistä edellisellä 11. erikoiskokeella ohi.

Kolmossija on neljän erikoiskokeen päätöspäivänä kolmen kauppa, sillä kokonaiskilpailussa viidentenä oleva Latvalan tallikaveri Ott Tänak on Loebia jäljessä 17,3 sekuntia. Kuudentena oleva Toyotan Kris Meeke on jäänyt Tänakista jo yli kolme minuuttia.

Kokonaiskilpailua johtaa Citroenin Sebastien Ogier 4,3 sekunnilla ennen toisena olevaa Hyundain Thierry Neuvillea. Latvala on jäänyt viime vuoden maailmanmestarista Ogierista yli kaksi minuuttia.

Latvala oli päivän viimeisellä erikoiskokeella vasta kuudes, mutta eroa pikataipaleen voittaneeseen Tänakiin tuli vain 4,3 sekuntia. Yhdeksänkertaiselle maailmanmestarille Loebille Latvala hävisi 0,2 sekuntia.

– Yritin puristaa kaikkeni. Ajo tuntui hyvältä, mutta auto aliohjautui vähän. Toivottavasti sunnuntaina olisi kuiva keli, niin voisin vetää sileillä renkailla, Latvala kertoi wrc.com-verkkosivulla.

Kisasta ajetaan huomenna päätöspäivänä neljä erikoiskoetta.