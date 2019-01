Latvala unelmoi mestaruudesta rallin MM-sarjassa – Lappi ja Suninen maltillisin mielin

Toyotan Jari-Matti Latvala aloittaa tällä viikolla jo kolmannentoista täyden kisakautensa rallin MM-sarjassa. Latvala ei lukeudu ennakkosuosikkien joukkoon mestaruuskamppailussa, mutta uran ensimmäinen MM-titteli siintää mielessä.

– Henkilökohtaisella puolella en halua asettaa tavoitteita, mutta keskityn merkkimestaruuden uusimiseen. Se on tietenkin meidän tallin tavoitteena. Yleensä nämä kuitenkin kulkevat käsi kädessä, Latvala sanoo.

– Puolessavälissä nähdään, onko syytä puristaa ja onko siihen kapasiteettia. Viime vuoden päätteeksi onnistuin pitkästä aikaa voittamaan, ja niitä voittoja haluan lisää.

Tuurilaisen 195 WRC-startin konkarin viime kausi meni pilalle jo alkukaudesta viiden perättäisen keskeytyksen vuoksi. Jyväskylän MM-rallin kolmannen sijan myötä kadonnut vauhti ja itseluottamus nousivat jälleen esiin.

– Oli väärä ajatusmaailma ajatella, että lähtökohtaisesti startataan kisaan ajamaan rauhassa. Silloin minun vauhtini katosi. Nyt olen sillä mielellä, että keskityn vain omaan ajooni ja katsotaan, mitä se tuo tullessaan, Latvala paaluttaa.

– Minulla on edelleen nälkää ja paloa taistella rallien voitoista ja jopa siitä mestaruudesta. Se kuitenkin vaatii tasaista MM-sarjaa. Edelleen mestaruus on unelma, kultainen tavoite, jota en ole vielä saavuttanut.

Esapekka Lappi mestarin tallikaveriksi

Kaksi edellistä kautta Toyotan organisaatioon kuulunut Esapekka Lappi pukee tänä vuonna ylleen Citroenin ajohaalarit. Pieksämäkeläinen kuuluu yhä MM-sarjan kokemattomampaan kaartiin. Viime vuonna Lappi oli MM-sarjassa viides.

– Tavoitteena on kehittyä koko ajan ja parantaa viime vuodesta. Se tarkoittaa, että pitäisi olla MM-sarjassa vähintään neljäs. Toki haluan myös välillä ajaa kovempaa ja haastaa kärkeä, mutta viime vuonna tuli vielä tyhmiä virheitä. Ne on saatava pois, Lappi pohdiskelee.

Lapin tallikaverina ajaa Fordilta siirtynyt kuusinkertainen maailmanmestari Sebastien Ogier. Ykköskuskin asema lienee sementoitu ranskalaiselle?

– On hän varmasti ykköskuskin asemassa, ja on sen myös ansainnut mestaruuksiensa myötä. Meillä on kuitenkin samanlaiset vehkeet ja sama tuki tiimiltä. Pistetilanne näyttää kauden edetessä, mihin suuntaan tilanne kääntyy.

Ogierin lähtö Fordilta avaa mahdollisuuden jokelalaiselle Teemu Suniselle, joka aloittaa ensimmäisen täyden kautensa WRC-luokassa.

– Se on hieno homma, että saan isompaa roolia tiimissä ja saan vaikuttaa enemmän autoon. Myös testikilometrejä on luvassa enemmän. Toivottavasti sen avulla saan varmuutta ja tasaisuutta omiin suorituksiin, pian 25 vuotta täyttävä Suninen summaa.

– Tavoite on ajaa kuuden joukkoon sarjassa. Sillä pystyy varmistamaan hyvän tallipaikan ensi kaudeksi, Ford-kuski jatkaa.