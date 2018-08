Latvala viidentenä, Lappi putosi kuudenneksi: "Täyttä myrkkyä"

Toyotan Esapekka Lappi putosi neljänneltä sijalta kuudenneksi, kun Saksan MM-rallissa ajettiin päivän neljäs ja koko kisan viides erikoiskoe. Lappi hävisi 19,4 kilometrin ek:lla kärkimies Ott Tänakille 10,5 sekuntia ja toiselle tallitoverilleen Jari-Matti Latvalalle 3,7. Latvala on nyt rallissa viidentenä.

– Täyttä myrkkyä, joten ei mitään saumoja, Lappi puhisi rallin MM-sarjan sivustolla.

Lappi jäi ek:lla kahdeksanneksi. Latvala oli viides, ja kokonaistilanteessa kaksikko on noin puolen minuutin päässä rallia johtavasta Tänakista. Fordin Sebastien Ogier on Tänakista 7,5 sekunnin päässä ja kolmantena oleva Hyundain Thierry Neuville 14,3 sekunnin päässä. Neljäntenä ajaa Fordin Elfyn Evans, jolla on etumatkaa Latvalaan 0,9 sekuntia ja Lappiin 1,9.

Teemu Suninen on sijalla 11, Kalle Rovanperä sijalla 19 ja Jari Huttunen sijalla 20. Rallissa ajetaan tänään vielä kaksi erikoiskoetta.