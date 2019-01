Latvala viidentenä ennen viimeistä erikoiskoetta Monte Carlossa

Toyotan Jari-Matti Latvala on viidentenä ennen Monte Carlon MM-rallin viimeistä erikoiskoetta. Kolmantena oleva virolainen Toyota-kuski Ott Tänak on lähes 11 sekuntia Latvalaa edellä, ja neljäntenä oleva Hyundain Sebastien Loeb on 2,8 sekuntia suomalaista edellä.

Kokonaiskisan voitosta taistelevat Citroenin Sebastien Ogier ja Hyundain Thierry Neuville. Ennen viimeistä erikoiskoetta Ogier on vain 0,4 sekuntia Neuvillea edellä.