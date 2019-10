Latvalan ailahtelu jatkuu Espanjan MM-rallissa – "Valitettavasti auto aliohjautui"

Jari-Matti Latvalan ailahtelu jatkuu Katalonian rallissa. Toyotalla ajava Latvala jäi MM-sarjan viimeistä edellisen kilpailun 12. erikoiskokeella seitsemänneksi.

Latvala hävisi neljännen peräkkäisen ek-pohja-ajan kaasutelleelle tallikaverilleen Ott Tänakille 7,0 sekuntia. Fordin Teemu Suninen ajoi erikoiskokeella viidenneksi 4,4 sekuntia Tänakia hitaampana.

Kokonaiskilpailua johtava Hyundain Thierry Neuville oli reilun 24 kilometrin mittaisen erikoiskokeen kolmas. Hän johtaa kisassa toiseksi noussutta tallikaveriaan Dani Sordoa 20,6 sekunnilla. Hyundain kolmoisjohdon varmistaa kolmanneksi pudonnut Sebastien Loeb.

Tallipaikastaan taisteleva Latvala oli ajanut erikoiskokeella 11 Tänakin jälkeen toiseksi vain puoli sekuntia hitaampana. Latvalalla oli seuraavan pikataipaleen vaisuudelleen selitys.

– Valitettavasti auto aliohjautui, enkä saanut sitä kääntymään kunnolla, Latvala valitteli järjestäjien wrc.com-sivustolla.

MM-tittelin syrjässä kiinni oleva Tänak on kokonaiskilpailussa neljäntenä 23,5 sekuntia Neuvillesta. Latvala on viidentenä 44 sekuntia kärjen takana. Suninen on kokonaiskisassa seitsemäntenä minuutin ja 19 sekuntia kärjestä.

Virolainen Tänak on tanakasti kiinni kuljettajien maailmanmestaruudessa, sillä MM-sarjaa on Katalonian rallin jälkeen jäljellä enää yksi kilpailu. Tänak johtaa MM-sarjaa 28 pisteellä ennen toisena olevaa Citroenin Sebastien Ogieria, joka on Katalonian rallissa vasta kahdeksantena. Neuville on MM-sarjassa kolmantena 41 pistettä jäljessä Tänakia.

Espanjan MM-rallissa ajetaan tänään vielä yksi erikoiskoe.