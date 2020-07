Laukaan Puskaputtaajien Väinö Mäkelä heitti upean hole-in-onen frisbeegolfin kärkikiertueella – katso video

Frisbeegolfin kotimaisen Pro Tourin kolmannessa osakilpailussa Tampereen frisbeegolfkeskuksessa nähtiin perjantaina aamupäivällä upea hole-in-one-suoritus.

Laukaan Puskaputtaajia edustava Väinö Mäkelä heitti kierroksen päätösväylällä hole-in-onen. Kierroksen päättänyt väylä 18 on pituudeltaan 107 metriä.

Mäkelä johtaa kilpailua avauskierroksen jälkeen kolmen heiton erolla toisena olevaan Niklas Anttilaan. Mäkelä kiersi radan 56 heitolla (-7).

Kolmipäiväisessä kilpailussa pelataan jokaisena päivänä yksi kierros. Finaalikierros pelataan sunnuntaina 26. heinäkuuta.

Väinö Mäkelä on kotimaisen Pro Tourin mestari vuosilta 2018 ja 2019. Jyväskyläläinen Mäkelä on menestynyt myös arvokisoissa. Hän on voittanut muun muassa junioreiden EM-kultaa vuonna 2016 sekä avoimen luokan EM-pronssia vuonna 2018.

Keskisuomalainen julkaisee Väinö Mäkelästä laajan haastattelun lehdessä ja verkkosivuilla maanantaina 27. heinäkuuta.