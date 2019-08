Laukaan Urheilijat paketoi tänään debyyttikautensa Ykköspesiksessä – Vaihtuvuus ja kokemattomuus toivat haasteita, mutta sarjapaikka säilyy

Laukaan Urheilijoiden historian ensimmäinen kausi miesten Ykköspesiksessä on yhtä kotiottelua vaille paketissa. Tänä iltana LU kohtaa runkosarjan päätösottelussa Hippoksella Kannuksen Uran.



Kesän aikana uhkaavasti kohti sarjan häntäpäätä vajonnut LU voi lopulta olla ensimmäiseen kauteensa Ykköspesiksessä tyytyväinen. Loppukaudesta on kertynyt taas riittävästi voittojakin ja sarjapaikka säilyy ilman karsintoja, mikä oli myös laukaalaisten vähimmäistavoite.



Ennen tänään pelattavaa runkosarjan päätöskierrosta LU on saanut napattua 23 ottelusta yhdeksän voittoa.

Suoritus oikeuttaa 12 joukkueen sarjassa sijalle seitsemän. Heikoin joukkue putoaa suoraan suomensarjaan ja sijoille kymmenen sekä yksitoista jääneet pelaavat putoamiskarsinnan. Riippumatta tämän illan tuloksista LU sijoittuu vähintäänkin sijalle yhdeksän.



– Meillä oli kauteen lähdettäessä muutama huippupelaaja Ykköspesikseen, kuten Pasi Rajala, Ilkka Ylitalo ja Olli Kiiveri. Mutta suurin osa olikin käytännössä ensikertalaisia tähän sarjaan. Vielä juniori-ikäisiä kokoonpanossa oli kahdeksasta yhdeksään. Siihen nähden joukkueelle voi antaa hyvän arvosanan kaudesta, LU:n pelinjohtaja Matias Hänninen tuumaa.



Sarjan parhaisiin joukkueisiin isoin ero Hännisen mielestä syntyi liiallisen vaihtuvuuden vuoksi. Superpesis-joukkue Siilinjärven Pesiksen kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen kautta saatiin LU:n ryhmään apuja. Toisaalta vaihtuvuus toi haasteensa yhteispeliin, sillä esimerkiksi lautasen äärellä on kauden aikana nähty neljä eri lukkaria. Useimmin lukkarina ovat toimineet Santeri Räisänen ja Teemu Repo, seitsemän ottelua kumpikin, ja lisäksi roolissa ovat esiintyneet Heikki Rantanen sekä Iiro Hyvönen.



– Kauden aikana rosterissa on ollut yli 20 pelaajaa. Jokaiselle pelipaikalle on jouduttu tekemään muutoksia. Jos vastustajalla vaihtuu pelistä toiseen yksi tai kaksi nimeä, niin meillä saattoi vaihtua puoli joukkuetta, Hänninen muotoilee.



Ensi kevättä Hänninen ei sen suuremmin ryhdy kauden päätöksen kynnyksellä vielä pohtimaan. Hän paljastaa, että pelaajasopimuksia ensi kaudeksi on olemassa, etenkin nuorempien pelaajien kanssa. Vanhemmat pelaajat sen sijaan miettivät uransa jatkoa tyypillisesti syksyn aikana.



Tänä iltana Laukaalla on mainio tilaisuus päättää kausi voittoon, sillä vastaan saapuva Kannus on sarjajumbo ja varma putoaja Ykköspesiksestä.



– Vaikea sanoa kaverin motivaatiosta enää. Eiköhän viimeisen pelin itse kukin halua voittaa. Me ainakin vedetään peliasu päälle ja lähdetään tosissaan tappelemaan voitosta, Hänninen vakuuttaa.



Miesten Ykköspesiksen runkosarjan päätöskierros: Laukaan Urheilijat– Kannuksen Ura pelataan Hippoksella keskiviikkona 14.8. klo 17:30.