Laukaan Urheilijat palauttaa miesten pesäpallon Hippokselle: "Haluamme olla koko Keski-Suomen joukkue"

Pesäpallon ykkössarjassa pelaavan Laukaan Urheililijoiden miehistö harjoitteli huhtikuisena iltana Hippoksen pesisstadionilla Jyväskylässä. Hippoksella treenattiin käytännön syistä, sillä lähes kaikki LU:n pelaajat asuvat Jyväskylässä. LU myös pelaa kahdeksan runkosarjan ottelua Hippoksella.

– Odotamme satoja ihmisiä meidän otteluihin Hippokselle. Me halutaan olla koko Keski-Suomen joukkue, LU:n pelinjohtaja Matias Hänninen korostaa.

LU peri pesäpallon ykkösen sarjapaikan Lievestuoreen Kisalta. LU osallistuu seurana ensimmäistä kertaa pesäpallon kilpasarjaan ja Laukaassa nähdään ainakin kolme runkosarjan ottelua. Ykkösessä pelataan kaksinkertainen sarja ja kaksi ekstraottelua, joten jokaiselle joukkueelle tulee runkosarjassa 12 kotiottelua. Yhden kotiottelun LU pelaa Lievestuoreella.

– Tavoitteena ovat sijat 4–8, Hänninen linjaa.

Se tarkoittaisi pääsyä ykkösen välieriin ja kilvoittelua paikasta superpesiksen karsintoihin. Ykkössarjan voittaja nousee superiin suoraan.

LU:n rosterissa on tuttuja pelaajia. Pasi Rajala, Ilkka Ylitalo, Olli Kiiveri, Immo Kiiveri, Mikko Savonen, Aleksi Ahola, Iiro Hyvönen, Jori Heikkinen, Petrus Heinonen ja Ville Viljanmaa ovat keskisuomalaisille tuttuja kasvoja Jyväskylän Kiristä ja Lievestuoreen Kisasta. Nuorta sukupolvea edustavat Eetu Kettunen, Ville Hyvönen, Arttu Rauhamäki ja Eemil Mustonen.

LU:lla on farmisopimus sekä supersarjassa pelaavan Siilinjärven Pesiksen että suomensarjassa pelaavan Jyväskylän Lohen kanssa. LU saa SiiPestä lukkariksi Heikki Rantasen, kun Lohi tarjoaa peliaikaa Rauhamäelle ja Mustoselle.

LU:n vanhimman ja nuorimman pelaajan välinen ikäero on 25 vuotta. LU:n cocktailissa on iso siivu kokemusta ja aimo annos nuoruutta.

– On hienoa olla auttamassa junnuja, jotka voivat näyttää kykynsä kesän aikana. Olen omalla esimerkillä näyttämässä miten homma toimii peleissä ja treeneissä, tuumaa 38-vuotias koppari ja kotiuttaja Pasi Rajala, joka viime kaudella pelasi supersarjaa Haminan Palloilijoissa.

Rajala on LU:lle merkittävä pelaaja. Hän tuo uskottavuutta joukkueelle ja itseluottamusta joukkueeseen.

– Paljon tuli kyselyjä lähteä pelaamaan superia, mutta päätin jo syksyllä, että en tällä iällä enää lähde muualle pelaamaan, Rajala kertoo.

Rajalan pesti Haminan kanssa kesti yhden kauden. Hamina putosi viime kauden päätteeksi ykköseen, joten Rajalalla on vastassa tuttuja pelimiehiä, kun LU kohtaa HP:n Hippoksella 26. kesäkuuta.

– Olin tyytyväinen omaan kesääni Haminassa, mutta loukkaantumiset pilasivat joukkueen kauden. Itse sain olla terveenä ja kaupungista jäi positiivisia muistoja, Rajala sanoo.

Lievestuoreen Kisa varmisti ykkössarjan paikan vasta karsintojen kautta viime vuonna. Samaan kurimukseen joukkue joutui myös vuosina 2015 ja 2016. Kaudella 2017 Kisa sijoittui runkosarjassa kahdeksanneksi.

Jos LU aikoo karistaa Kisan perinteen, täytyy joukkueen sijoittua runkosarjassa vähintään yhdeksänneksi. Sekä Hänninen että Rajala uskovat LU:n pärjäävän ykkösessä, jonka kovimmat joukkueet ovat Hamina, Oulu ja Tampere.

– Meillä on mahdollisuus voittaa kenet tahansa. Lähdetään pelaamaan rohkeaa ja iloista peliä. Jokaiseen tilanteeseen mennään täysillä, Hänninen mainostaa.

Rajalan mukaan tuleva kesä on LU:n osalta asemien vakiinnuttamista ykkösessä, mikä tarkoittaa vähintään sarjapaikan varmistamista ilman karsintoja.

– Lähdetään voittamaan jokaista peliä ja siihen meillä on kaikki elementit olemassa. Tämä on eka kausi ykkösessä tälle seuralle ja meidän on näytettävä, että me pärjätään tässä sarjassa, Rajala toteaa.

– Ei tämä nimittäin viimeinen vuosi ole, Rajala jatkaa ja tarkoittaa sekä LU:n että itsensä esiintymistä pesäpallon ykkössarjassa.

Pesäpallon ykkössarjan ottelu Laukaan Urheilijat – Ulvilan Pesä-Veikot 11.5. klo 14.00 Laukaan urheilupuistossa.