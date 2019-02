Laulusta nelonen, mutta niin se oli Irwinilläkin – Matti Nykänen ei ole mikään mestarilaulaja, mutta on elättänyt itsensä viihdetaiteilijana jo 20 vuotta

Juttu on julkaistu Keskisuomalaisessa 16.7.2013 Matti Nykäsen 50-vuotispäivän kunniaksi.

Matti Nykänen ei ole mikään mestarilaulaja. Siitä huolimatta hän on elättänyt itsensä viihdetaiteilijana jo 20 vuotta.

Koulutodistuksessa Nykäsen laulunumero oli nelonen.

– Sama kuin Irwinillä, kultakurkku naurahtaa.

– Minusta kuitenkin tuntuu, että olen vuosien varrella kehittynyt.

Viihdealalle Nykäsen houkutteli Jussi Niemi, joka on yhä bändin kantava voima.

– Se on kuin eilinen päivä, kun kävelimme studio Kaktukseen. Se oli Jussin idea ja Hausmylly oli mukana. Siitä lähdettiin menemään.

Nykäsen ensimmäinen albumi, Yllätysten yö, myi kultaa 1992. Samurai (1993) ja Ehkä otin, ehkä en (2006) eivät enää saavuttaneet 15 000 myydyn levyn kultaista statusta.

– Jos puhutaan meidän bändistä, niin lavashow on se, joka puree. Me vedämme sen täysillä ja se on hyvä. Emme ole niinkään lähteneet siitä, että meidän cd myisi jossakin.

Puolentoista tunnin lavashow puristaa kovakuntoisestakin miehestä mehut tehokkaasti.

– Yhdestä keikasta palautuminen ottaa kolme päivää, Nykänen vakuuttaa.

Nykänen ajaa keikkamatkat edestakaisin yleensä itse. Reissu alkaa normaalisti iltakahdeksalta ja kotiin mies pääsee yleensä aamuviideltä. Auton matkamittariin kertyy vuodessa noin 50 000 kilometriä.

– On siinä muutaman kerran joutunut pakkaamaan kassinsa ja lähtemään. Lauluhomma on oikeasti kovaa hommaa.

Nykänen keikkaili vuosi sitten liian ahkerasti.

– Viime kesänä olisi pitänyt vähentää. Tuli burnout ja se oli kova paikka.

Osa Nykäsen levytysten nimistä kuten Ehkä otin, ehkä en ja Elämä on laiffii, ovat suoria kopioita miehen kuolemattomista sutkautuksista.

– Kun tulin Kanadasta, Kukkosen Anssi tuli lentokentällä kysymään, olinko ottanut kisareissulla alkoholia. Sanoin, että ehkä otin, ehkä en. Terveisiä vaan Anssille!

Legendaarisen ”Se on fifty-sixty” Nykänen laukoi Simo Rantalaiselle suositussa Hyvät, pahat ja rumat -tv-ohjelmassa.

Kootut Matin heitot löytyvät muun muassa internetin wikisitaateista. Siellä on myös väärää tietoa.

– Tuohan ei ole minun vaan Neumannin lausahdus: Ruokarauha on merirosvollakin, Nykänen hoksaa sitaatteja vilkaistessaan.

– Pikkuisen noita sanomisiani on näköjään muunneltu, mutta menköön huumorilla.