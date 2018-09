Lauri Markkanen sijalla 84 Sports Illustratedin NBA-rankingissa

Lauri Markkanen on 84:s urheilulehti Sports Illustratedin vuosittaisessa sadan parhaan NBA-koripalloilijan vertailussa. Listan tarkoitus on ennakoida tulevan kauden parhaat pelaajat.

Lehti muistuttaa, että siinä missä viime kauden tulokkaista Philadelphian Ben Simmons, Utahin Donovan Mitchell ja Bostonin Jayson Tatum olivat tärkeissä osissa pudotuspelijoukkueissa, Markkasen ensimmäinen kausi NBA:ssa oli paljon tyypillisempi tulokkaalle.

– 21-vuotias suomalaislaitahyökkääjä joutui kestämään kuukausien ajan häviämistä ja tankkaamista Bullsin kanssa, oli vaikeuksissa puolustusvelvollisuuksiinsa sopeutumisessa ja jäi sivuun 14 ottelusta, osin selkävaivojen takia.

Tästä huolimatta Markkanen oli selkeä valinta viime kauden parhaiden tulokkaiden viisikkoon.

– Hän on pätevä tarkka-ampuja, jolla on nopea heitto ja joka pystyy heittämään useita askelia kolmosviivan takaa. 213-senttinen tulokas upotti viime kaudella 145 kolmosta, enemmän kuin yksikään yli 205-senttinen tulokas NBA:n historiassa.

Kauden edetessä Markkanen lisäsi hyökkäyspeliinsä ajoja korille ja pystyi viimeistelemään yksi vastaan yksi -tilanteissa. Markkasen heikkouksista Sports Illustrated nostaa esiin puolustuspelin.

– Vaikka hän vaihtoi (screeneissä) ja otti levypalloja odotettua paremmin, hän ei yltänyt 300 parhaan pelaajan joukkoon Real Plus-Minus -tilastossa, lehti muistuttaa.

Real Plus-Minus on ESPN:n tilasto, jonka tarkoitus on kuvata perinteistä plus/miinus -tilastoa tarkemmin, miten paljon pisteitä oma joukkue ja vastustaja tekevät pelaajan ollessa kentällä.

Markkanen on viettänyt kesällä runsaasti aikaa voimaharjoituksissa, koska hän saattaa jatkossa pelata aiempaa enemmän keskushyökkääjänä.

– Se on vaikea tehtävä, sillä Markkasen torjuntaprosentti oli huonoin vähintään 2 000 minuuuttia viime kaudella pelanneiden vähintään 213-senttisten pelaajien joukossa. Hyvä uutinen on, että Markkanen on niin hyvä hyökkäyspelaaja, että hänen tarvitsee tulla vain välttäväksi puolustajaksi, jotta hänestä tulee Chicagon nuorisoliikkeen kasvot, Sports Illustrated päättää arvionsa.