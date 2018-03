Lauri Markkanen tarvitsee apua ja lisää voimaa – heittopaikkojen luominen on NBA-tulevaisuuden iso kysymys

Damian Lillardin NBA-tulokkaiden kolmosennätys, 185 bonusheittoa kauden aikana, on kaatumassa. Mutta toisin kuin vielä tammikuussa odotettiin, Lauri Markkanen ei ota ennätystä nimiinsä.

Kun NBA:n runkosarja on kääntynyt kalkkiviivoille, tulokkaiden kolmostilastoa johtaa Utahin Donovan Mitchell. 71 ottelun jälkeen hän on upottanut 169 kolmosta, ja tasaisella tahdilla hän rikkoo Lillardin ennätyksen. Yhdeksän ottelua vähemmän pelanneen Markkasen lukema on 126, ja hänen edelleen on tulokkaista kiilannut myös Lakersin Kyle Kuzma 145 kolmosella.

Jyväskyläläislähtöinen Markkanen ylitti sadan kolmosen rajan nopeammin kuin yksikään toinen NBA-pelaaja, mutta isyysloman ja selkävaivojen takia väliin jääneet ottelut sekä helmi-maaliskuun heittolama ovat pudottaneet hänet ennätysjahdista.

Heittotaito on silti Markkasen NBA-tulevaisuuden kivijalka. Hänen NBA-tulevaisuutensa suuri kysymys kuuluu, miten hän saa heittopaikkansa.

Apua heittojen luomiseen

Suomalaisissa tiedotusvälineissä ja keskustelupalstoilla on Markkasen tulokaskauden aikana päivitelty sitä, miksei Markkanen saa enempää heittoja ja mikseivät Chicago Bullsin takamiehet syötä hänelle enemmän.

Kuulostaako tutulta? Vuosi sitten samanlaista keskustelua käytiin siitä, mikseivät Arizonan yliopiston takamiehet löydä Markkasta.

Arvostelussa on perää – Markkasen rinnalla pelaavat takamiehet ovat kaukana NBA:n tehokkaimmista syöttäjistä – mutta keskustelu kertoo myös Markkasesta.

Markkasen tämän kauden kolmosista 97,6 prosenttia ja kakkosista 65,5 prosenttia on syntynyt koriin johtavasta syötöstä.

Korkeat osuudet kertovat siitä, että hän tarvitsee apua heittopaikkojen luomiseen. Markkanen on parhaimmillaan silloin, kun hän saa syötön liikkeessä tai jos joukkuekaveri pelaa paikan Markkaselle, joka voi joko heittää tai ajaa korille heittoharhautuksen jälkeen.

Tehokkuus romahtaa

Oleellista on, että Markkanen tarvitsee pienen edun jo pallon saadessaan. Jos hän joutuu paikaltaan pelaamaan yksi vastaan yksi, hänen tehokkuutensa romahtaa. Näissä englanninkielisellä isolation-nimellä tunnetuissa tilanteissa Markkanen on tehnyt keskimäärin 0,55 pistettä 33,3 prosentin heittotarkkuudella ja menettänyt pallon 18,2 prosentissa kerroista.

Markkasen tehokkuus isolation-tilanteissa on kaikkien NBA-pelaajien joukossa viidennessä persentiilissä. Se tarkoittaa sitä, että vain viisi prosenttia NBA-pelaajista on Markkasta tehottomampia.

James Hardenin kaltaiset NBA:n parhaat yksi vastaan yksi -pelaajat tuottavat yli pisteen isolation-tilannetta kohti. Palloa Markkasenkin kustannuksella hautova joukkuetoveri Zach LaVine tunnetaan hyvänä yksi vastaan yksi -pelaajana, ja hän tekee isolation-tilanteissa 0,96 pistettä ottelua kohti, mikä nostaa hänet 69. persentiiliin.

Sama trendi näkyy korin alla. Low post -korintekijänä Markkanen on 28. persentiilissä ja rullatessaan korille pallollisen screenin jälkeen 36. persentiilissä.

Tämän vuoksi Markkasen ensi kesän tärkein työ on voimaharjoittelu. Sen onnistuminen kertoo paljon siitä, miten korkealle Markkasen tähti NBA:ssa lopulta nousee, sillä kyky luoda tiukimmassakin puristuksessa itse heittopaikkoja erottaa NBA:n supertähdet muista.

Bulls toivoo voiman auttavan myös korinaluspuolustuksessa

Bulls uskoo voimanhankinnan parantavan myös Lauri Markkasen puolustuspeliä.

Markkasen paras ase puolustuksessa on ollut hänen kykynsä pysyä pienempien hyökkääjien edessä kaukana korilta. Tämä ominaisuus on kullanarvoinen nykykoripalloilussa, jossa pick and rollia pelataan yhä enemmän, ja isot miehet joutuvat usein vartioimaan pienempiä pelaajia.

Tulokkaana Markkanen on ollut paljon parempi yksi vastaan yksi -pelaaja puolustuksessa kuin hyökkäyksessä. Isolation-tilanteissa hänen vartioitavansa ovat tehneet 0,86 pistettä pallonhallintaa kohti, mikä nostaa Markkasen NBA-puolustajien joukossa hiukan keskitason yläpuolelle, 55. persentiiliin.

– Puolustuksessa hän on pitemmällä kuin kukaan odotti, Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi STT:lle joulukuussa.

Markkasen puolustukseen ennen NBA-varaustilaisuutta kohdistuneet kysymykset kietoutuivat suomalaispelaajan fysiikkaan. Markkasen sylivälin suhteellinen lyhyys näkyy korin alla, mistä vastustajat ovat NBA:ssa nostelleet häntä vastaan pisteitä 66,4 prosentin tarkkuudella.

NBA:ssa on tällä kaudella pelannut 45 miestä, joiden pituudeksi ilmoitetaan vähintään 213 senttiä. Heidän vertailussaan korinalusheittojen onnistumisprosentti Markkasta vastaan on kuudenneksi korkein. Markkasta huonommin korin alla puolustaneet viisi miestä ovat kaikki jämäpelaajia, jotka eivät ole tällä kaudella saaneet säännöllistä peliaikaa.

Markkanen on pärjännyt erinomaisesti kaksinkamppailuissaan Knicksin Kristaps Porzingisia vastaan, johon Markkasta on monesti verrattu. Mutta koko kaudella Porzingis on ollut huomattavasti tehokkaampi korinaluspuolustaja: hänen edestään vastustajat saivat korinalusheittonsa sisään 49,2-prosenttisesti.

Pick and rollin jälkeen korille rullaavaa hyökkääjää vartioidessaan Markkanen on jäänyt 17. persentiiliin, low post -puolustajana 28. persentiiliin.

Markkasen tulokaskauden nettihitteihin kuului Stephen Curryn korilleajon torjunta Curryn naaman kautta katsomoon, mutta koko kaudella hän on NBA:n blokkitilaston 105:s keskiarvolla 0,6. Markkasen blokkiprosentti on 1,7.