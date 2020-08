Lauri Markkasen Chicago Bulls antoi potkut päävalmentajalleen

Lauri Markkasen NBA-seura Chicago Bulls on antanut potkut päävalmentajalleen Jim Boylenille. Asiasta kertoi Twitterissä NBA-sisäpiiritoimittaja Adrian Wojnarowski.

Wojnarowskin mukaan Bullsin tuore urheilutoimenjohtaja Arturas Karnisovas aloittaa Boylenin seuraajan etsimisen välittömästi. Wojnarowskin mukaan yksi ehdokkaista on entinen Brooklyn Netsin valmentaja Kenny Atkinson, jota on pidetty hyvänä nuorten pelaajien kehittäjänä.

Arturas Karnisovas makes the change on Boylen and will start a search right away for his replacement. Among many expected to be considered: Denver assistant Wes Unseld, Jr., former Brooklyn coach Kenny Atkinson; Toronto assistant Adrian Griffin; Bucks assistant Darvin Ham. https://t.co/SxGYny4Biy