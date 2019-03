Lauri Markkasen Chicago pelasi yhden NBA-kauden huonoimmista otteluistaan

Lauri Markkanen oli joukkueensa paras pistemies, mutta Chicago Bulls jäi tyystin aseettomaksi Utah Jazzin käsittelyssä NBA-koripallossa. Jazz otti aikaisen johdon ottelussa ja vahvisti asemiaan pudotuspelijoukkueena 114–83-voitolla.

Utahille 31 pisteen paremmuus oli kauden toiseksi suurinumeroisin voitto. Chicago sen sijaan pelasi yhden kauden heikoimmista otteluistaan.

Markkanen heitti 18 pistettä ja otti 10 levypalloa. Suomalaishyökkääjän heittotarkkuus oli silti hiukan kateissa, sillä kuudesta kolmen pisteen yrityksestä vain yksi meni sisään, ja 20 pelitilanneheitosta vain kuusi upposi. Markkanen teki viisi pistettä vapaaheitoista.

Jazz johti ottelua ensimmäisen neljänneksen jälkeen jo 33–18 ja ottelun puolivälissä 70–36.

Chicagolta puuttui joukkueen paras pistemies Zach LaVine. Hän lämmitteli ennen ottelua, mutta ei pystynyt pelaamaan. Reisi- ja polvivammoista kärsivä LaVine oli sivussa toisesta ottelusta peräkkäin.

– Emme käytä sitä tekosyynä, että miehiä puuttuu, Markkanen sanoi ESPN:n nettisivuilla.

Vammat kasaantuvat

LaVinen puuttumisen lisäksi Markkasen seura menetti loppukaudeksi tulokkaansa Wendell Carter juniorin ja Chandler Hutchisonin. Carter potee peukalovammaa ja Hutchison varvasvammaa.

Myös Otto Porter juniorin loppukausi on vaarassa, seuran johtajistoon kuuluva John Paxson sanoi espn.comissa. Bulls hankki Porterin Washingtonista viime kuussa.

– Voi olla, että Oton kanssa aika loppuu kesken. LaVinen osalta on tärkeää, että hän taistelee monen pienen vamman yli. Jos hänen polvensa kunto ei kohene ensi viikkoon mennessä, ei liene järkevää peluuttaa häntä. Vielä emme kuitenkaan ole siinä pisteessä, Paxson sanoi.

Chicago on voittanut kaudella 21 ottelua ja hävinnyt 53. Se on itälohkossa 13. sijalla takanaan Cleveland ja New York Knicks. Utah porskuttaa länsilohkossa kuudentena.