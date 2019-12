Lauri Markkasen kolmoset eivät onnistuneet – Chicago Bulls menetti 26 pisteen johtonsa ja hävisi

Lauri Markkanen keräsi 13 pistettä koripallon NBA:ssa, kun Oklahoma City Thunder nappasi 109–106-kotivoiton suomalaispelaajan Chicago Bullsista. Markkanen oli joukkueensa toiseksi paras pistemies, mutta hänen neljästä kolmen pisteen yrityksestään yksikään ei mennyt koriin.

Hieman alle 36 minuuttia pelannut Markkanen keräsi pisteidensä lisäksi kolme levypalloa, antoi yhden korisyötön, nappasi kaksi riistoa ja otti kaksi torjuntaa. Hänen 14 pelitilanneheitostaan onnistui kuusi.

Vieraiden ykköstykki oli Zach LaVine, joka teki 39 pistettä.

Thunderin ykkösnimi oli Chris Paul, joka oli lähellä niin kutsuttua triplatuplaa. Paul heitti 30 pistettä, keräsi kymmenen levypalloa ja antoi kahdeksan korisyöttöä.

Bulls näytti jyräävän voittoon, sillä joukkue johti ottelua parhaimmillaan toisella neljänneksellä 26 pisteellä. Kotijoukkue nousi väkisin ohi päätösneljänneksen loppupuolella. Thunder vei päätösneljänneksen nimiinsä 27–16.

Bulls on NBA:n itälohkossa sijalla 11. Joukkue on voittanut kymmenen otteluaan ja hävinnyt 19.

– En usko sanaan pehmeä, koska mielestäni meillä ei ole sellaisia pelaajia, Bullsin päävalmentaja Jim Boylen sanoi Chicago Sun-Times -lehdelle.

Milwaukee Bucksin pitkä voittosarja katkesi

NBA:n kärkiryhmiin kuuluvan Milwaukee Bucksin peräti 18 ottelun voittoputki katkesi, kun joukkue kärsi kotitappion Dallas Mavericksille lukemin 116–120. Seth Curry ja Kristaps Porzingis heittivät Mavericksille 26 pistettä mieheen.

Bucksin tähtinimi Giannis Antetokounmpo rohmusi 48 pistettä ja 14 levypalloa, mutta tappio tuli silti. Mavericks pelaa tällä hetkellä ilman slovenialaistähti Luka Doncicia, joka on loukkaantunut.

Tappiostaan huolimatta Bucks johtaa itälohkoa. Joukkue on voittanut 24 otteluaan ja hävinnyt neljä. Vain Los Angeles Lakersin voittoprosentti on Bucksia parempi. Länsilohkon kärjessä keikkuva Lakers on voittanut 24 peliään ja hävinnyt kolme.