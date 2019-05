Lauri Markkasen seura jatkoi päävalmentajansa sopimusta

NBA-koripalloliigan suomalaistähden Lauri Markkasen seura Chicago Bulls tiedotti perjantaina, että joulukuussa seuran päävalmentajaksi astunut Jim Boylen jatkaa pestissään. Jatkosopimuksen pituudesta ei annettu tietoa.

Boylen, 54, korvasi Fred Hoibergin joulukuun alussa, Bullsin avattua kauden viidellä voitolla ja 19 tappiolla. Boylenin valmennuksessa Bulls voitti 17 peliä ja hävisi 41.

– Jimillä on vahva visio siitä mihin hän haluaa joukkueen viedä, ja hän on tehnyt hyvää työtä luodessaan haluamaamme kulttuuria seurassa mennessämme eteenpäin. Hän on intohimoinen nuorten pelaajien kehittäjä, vahva kommunikoija ja sopii tähän joukkueeseen hyvin. Organisaatiomme luottaa hänen valitsemaansa suuntaan, ja olemme sitoutuneet häneen, Bullsin johtoportaaseen kuuluva John Paxson kehui.