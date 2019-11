Lauri Markkasen sihti oli jälleen hukassa, kun Chicago hävisi ennakkosuosikille

Koripallon NBA:n itälohkon pohjajoukkoon jumittunut Chicago taipui vierasparketilla Milwaukeelle 115–124 ja kärsi kauden kahdeksannen tappion. Chicago haastoi hyvin ja johti puoliajalla 66–65. Peliesitys keräsi kiitosta päävalmentaja Jim Boylenilta.

– Monet meidän pelaajistamme pelasivat hyvin. Tämä on kova joukkue, Boylen viittasi ESPN:n haastattelussa Milwaukeeseen, joka viime kaudella eteni lohkofinaaleihin.

Erityisen kiitoksen sai vaihtopenkillä aloittanut tulokas Coby White, joka pussitti 26 pistettä. Hän oli Chicagon tehokkain Zach LaVinen (25 pistettä) ohella.

– Coby oli loistava, Boylen paalutti.

Ahnaasti pelannut White osui pelitilanneheitoissaan 39,1 ja toinen tehomies LaVine 40 prosentin varmuudella. Joukkueen keskiarvo oli 40,9.

Oppimisprosessi

Suomalaispelaaja Lauri Markkasen osumatarkkuus oli jälleen kehno. Markkanen pussitti 11 pistettä ja voitti kahdeksan levypalloa, mutta suomalaisen viime ajat ovat olleet vaikeita. Mystinen kylkivamma on kiusannut eivätkä pallot ole sujahtaneet korisukkaan toivotulla varmuudella.

Milwaukeeta vastaan Markkasen osumatarkkuus oli 22,2.

– Kolmannella jaksolla oli hetki, jolloin emme saaneet koreja, mutta taistelimme vielä itsemme takaisin peliin. Siinä oli muutama tilanne, missä emme saaneet otettua levypalloja, mutta tämä on oppimisprosessi ja otimme askeleen oikeaan suuntaan tässä ottelussa, White summasi Chicago Sun-Timesille.

White lienee itse paras esimerkki oppimisprosessista.

– Hän on hyvällä itseluottamuksella varustettu, yhä nuori ja kehittyvä pelaaja. Hänen on vain jatkettava hommia ja opittava. Hän on 19-vuotias pelaaja, joka pelaa NBA:ssa ja tekee parhaansa auttaakseen meitä voittamaan, Boylen suitsutti.

Milwaukeen riveistä esiin nousi viime kauden arvokkaimmaksi pelaajaksi valittu Giannis Antetokounmpo, joka pussitti 38 pistettä. Entinen Chicago-pelaaja Robin Lopez heitti kuusi pistettä ja voitti kolme levypalloa.

– RoLo on hyperkilpailullinen tyyppi. Hän pitää voittamisesta. Hän pitää harjoituksissa pelien voittamisesta ja yksi vastaan yksi -harjoitusten voittamisesta. Pidän hänen kilpailuhengestään, Boylen avasi ESPN:lle.