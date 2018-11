LeBron James nousi kaikkien aikojen viidenneksi parhaaksi korintekijäksi

LeBron James nousi NBA-koripalloliigan kaikkien aikojen viidenneksi parhaaksi korintekijäksi ohi Wilt Chamberlainen ja johti 44 pisteellä Los Angeles Lakersin 126–117-voittoon Portland Trail Blazersista.

James on heittänyt vuonna 2003 alkaneella NBA-urallaan 31 425 pistettä runkosarjassa. Seuraavana Jamesin tähtäimessä on listan neljäntenä oleva Michael Jordan (32 292). Tämän kauden pistekeskiarvollaan 26,4 Jamesin odotetaan ohittavan Jordanin tammikuun lopulla. Jordanin edellä kaikkien aikojen korintekijälistalla ovat vielä Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone ja Kobe Bryant, kaikki entisiä Lakersin pelaajia.

– Se on osa sitä miksi Lakersissa työskenteleminen on niin ihmeellistä. Täällä on historiaa. Tämä kertoo tietysti siitä, mitä LeBron on tehnyt koko uransa aikana pelaajana, Lakersin päävalmentaja Luke Walton sanoi ESPN:lle.