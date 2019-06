Leclerc ampaisi paalulle Itävallassa – Bottas jäi neljänneksi, Räikkönen puolestaan onnistui

Ferrarin Charles Leclerc ajoi paalupaikalle formula ykkösten Itävallan gp:ssä. Mercedeksen Lewis Hamilton ajoi toiseksi ennen Red Bullin Max Verstappenia. Mercedeksen Valtteri Bottas jäi neljänteen lähtöruutuun huomiseen kisaan.

Bottas ajoi paalulle Itävallassa kahtena viime kautena. Nyt tuli pettymys Bottaksen viimeisen nopean yrityksen jäätyä optimaalisella tavalla tekemättä.

– Ferrari oli tänään selkeästi nopein, paalulle ei varmaan olisi ollut mahdollisuuksia. Kakkosruutuun oli mahdollisuuksia, mutta viimeinen veto meni sitten vähän miten meni. Oli kommunikaatio-ongelmia tiimin kanssa, Bottas pohti C More Max -kanavan haastattelussa.

Alfa Romeon Kimi Räikkönen oli aika-ajojen seitsemäs, mutta hän lähtee kisaan kuudennesta lähtöruudusta Haasin Kevin Magnussenin lähtöruuturangaistuksen takia. Magnussen oli aika-ajoissa hienosti viides, mutta hän saa viiden ruudun rangaistuksen.

Ferrarin iloa himmensivät Sebastian Vettelin auton tekniset ongelmat, jotka estivät häntä ajamasta aika-ajojen viimeisessä osiossa. Vettel jäi siis kymmenenneksi, mutta hän lähtee yhdeksännestä ruudusta Magnussenin pudotessa kymmenenteen ruutuun.

Leclercille paalupaikka on uran toinen, ensimmäisensä hän otti kauden toisessa kisassa Bahrainissa.

– Auto tuntui mahtavalta. On upeaa ajaa tätä autoa äärimmilleen, tuntui todella hienolta. Olen iloinen paalupaikasta, mutta huomenna (kisassa) meidän on vietävä homma vielä maaliin, rataennätyksen ajanut Leclerc mietti ratahaastattelussa.

Hamiltonilla puolestaan saattaa olla uhkana mahdollinen tutkinta aika-ajojen ensimmäisen osion tapauksesta, kun hän ajoi Räikkösen eteen pilaten suomalaisen nopean kierroksen. Räikkönen näytti Mercedes-tähdelle kansainvälistä käsimerkkiä.

– Onnittelut Charlesille, hän on ollut todella nopea täällä. Hienoa nähdä kolme eri tallia kärkikolmikossa. Huomenna saan taistella nuoria tykkejä vastaan, Hamilton hehkutteli viitaten 21-vuotiaisiin Leclerciin ja Verstappeniin.

Räikköselle aika-ajosija on kauden toistaiseksi paras. Hän oli kauden avanneessa Australian kisassa yhdeksännessä lähtöruudussa ja Bahrainissa kahdeksannessa, mutta sen jälkeen kuudessa kisassa hän jäi kaikissa 12:nteen tai huonompaan ruutuun.

– Ihan hyvä. Siellä täällä ehkä olisi voinut parantaa, mutta se on jossittelua. Aika maksimiin mentiin, Räikkönen sanoi C More Max -kanavan haastattelussa.