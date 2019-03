Legenda lupautui television tanssitähdeksi – Kaikki tuntevat tai haluaisivat tuntea ”Magdan”

Magdalena Forsberg jos kuka on legenda omassa urheilulajissaan. Kaikki tuntevat tai haluaisivat tuntea ”Magdan”. Urheilusankari on myös televisiosta tuttu. Eurosportin tv-kommentaattori huikkailee hej-tervehdyksiä vasemmalle ja oikealle kävellessään Östersundin MM-kisojen lehdistökeskuksen käytävillä.

Forsbergin kuusi perättäistä maailmancupin kokonaiskilpailun voittoa on komea saavutus. Lähimmäksi ruotsalaista ovat päässeet kolmella kokonaiskisan voitollaan Kaisa Mäkäräinen ja Saksan Magdalena Neuner.

Mäkäräisen tilastoa koristavat vielä kakkos- ja kolmossijat kauden kokonaispisteissä.

Forsberg on ylpeä saavutuksistaan, mutta hän tietää myös, että laji on kehittynyt kovasti hänen päivistään. Kilpailu on koventunut ja huippujen määrä on moninkertaistunut. Forsberg saavutti urallaan 42 voittoa maailmancup-kilpailuissa. Se saattaa jäädä lyömättömäksi ennätykseksi.

Forsberg lupautui tänä vuonna mukaan television Let´s Dance -ohjelmaan, ja tanssiaskeleet pyörivät hänen mielessään Östersundissakin. Tanssiohjelman harjoitussessiolle on löydyttävä aikaa MM-kiireiden keskelläkin.

Pakkanen siirsi kilpailuja Kontiolahden MM-kisoissa 1999, ja toimittajien piti miettiä muita aiheita kisajuttujen tilalle.

Forsberg oli suuri tähti jo silloin, ja hakeuduin Ruotsin joukkueen majapaikkaan juttuaiheita haistelemaan.

Ruotsalaiset ovat välitöntä ja mukavaa väkeä, ja ottivat minutkin turhia kyselemättä mukaan joukkuepalaveriinsa. Palaverin vetäjä kysyi vielä kohteliaasti, tarvitsisiko vieras tulkkausapua.

Ei tarvitse, kyllä tässä kouluruotsilla pärjätään.

Rehvakka asenne ei kuitenkaan minua pelastanut, vaan putosin nopeasti kärryiltä. Ei siitä juttua koskaan tullut, vaikka palaverin anti vielä tiivistetysti englanniksi tulkattiin. Mutta olipa yksi kokemus niistä pakkaskisoista.