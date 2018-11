Legendaarinen nimi palaa F1:een – Pietro Fittipaldista Haas-tallin testikuljettaja

Formula ykkösissä kisaava Haas-talli ilmoitti perjantaina, että Pietro Fittipaldi on tallin virallinen testikuljettaja ensi kaudella. Fittipaldi, 22, on sukunsa neljäs F1-ajaja, ja hänen isoisänsä Emerson Fittipaldi on F1:n kaksinkertainen maailmanmestari Emerson Fittipaldi.

Pietro Fittipaldi ajoi tällä kaudella kestävyysajon WEC-sarjaa, mutta koki molemmat jalat murtaneen kolarin Spassa toukokuussa. Loppukesässä mies kuitenkin jo ajoi IndyCar-sarjaa. Viime kaudella hän voitti Formula V8 -sarjan.

Brasilialainen Emerson Fittipaldi, 71, voitti F1-mestaruuden 1972 ja 1974. Hänen veljensä Wilson Fittipaldi ajoi myös 1970-luvulla F1:ssä. Wilsonin poika, vuosina 1992–94 ajanut Christian Fittipaldi on viimeisin gp-kisassa ajanut F1-Fittipaldi.