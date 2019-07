Lehtitiedot: Bayern Müncheniä 40 vuotta johtanut Hoeness jättää tehtävänsä syksyllä

Saksan jalkapallon mahtiseuran Bayern Münchenin pitkäaikainen johtaja Uli Hoeness aikoo lehtitietojen mukaan jättää tehtävänsä syksyllä. Bild-lehti uutisoi keskiviikkona, ettei Hoeness, 67, aio asettua ehdolle seuran puheenjohtajaksi marraskuun vaalissa. Hän jättää myös tehtävänsä Bayernin hallintoneuvostossa.

Ulmin kasvatti Hoeness liittyi Bayern Müncheniin vuonna 1970 pelaajana. Hän aloitti seurajohdossa toimitusjohtajan tittelillä vuonna 1979 lopetettuaan pelaajauransa 27-vuotiaana.

Hoeness oli vankilassa vuosina 2014–2016 veroepäselvyyksien vuoksi, mutta on toiminut muuten yhtäjaksoisesti münchenilaisseuran pomona yli 40 vuoden ajan.

Hoenessin valtakaudella Bayern on voittanut 24 Saksan mestaruutta ja juhlinut kaksi kertaa Mestarien liigassa. Samassa ajassa seuran liikevaihto on satakertaistunut ja siitä on tullut yksi eurooppalaisen seurajalkapallon jättiläisistä.

Lehtitietojen perusteella Hoenessin seuraajaksi Bayernin johdossa olisi tulossa Adidaksen entinen nokkamies Herbert Hainer. Yhdysvalloissa harjoituskiertueella oleva seura ei kommentoinut asiaa uutistoimisto AFP:lle.