Leijonat kaatoi MM-kisoissa Kanadan – Kakko viimeisteli kahdesti

Suomen jääkiekkomaajoukkueen MM-urakka sai lentävän lähdön, kun Jukka Jalosen valmentama miehistö kukisti Kanadan maalein 3–1.

Suomen hahmoksi Slovakian Kosicessa pelatussa A-lohkon ottelussa nousi Kaapo Kakko, 18, joka viimeisteli kaksi maalia. Leijonat aloitti ottelun vahvasti ja loi ensimmäisen kymmenen minuutin aikana useita maalipaikkoja.

Suomi siirtyi johtoon ajassa 6.47 komean hyökkäyksen päätteeksi. Toni Rajala antoi näppärän syötön Kakolle, joka spurttasi läpiajoon ja veivasi kiekon maalivahti Matt Murrayn selän taakse. Kanada tasoitti nopeasti, kun Jonathan Marchessault laukoi kiekon ylivoimalla ylänurkkaan ajassa 8.03.

Toisessa erässä ote siirtyi Kanadalle ja Suomi oli ajoittain vaikeuksissa. Leijonien puolustus ja maalivahti Kevin Lankinen kuitenkin kestivät, eikä erässä nähty maaleja.

Kolmannessa erässä Suomi pelasi hyvin ja siirtyi ajassa 42.36 johtoon Arttu Ilomäen ylivoimamaalilla. Osuma syntyi, kun Ilomäki löi Kanadan maalin edessä pyörineen kiekon verkon perukoille.

Ottelun lopussa Kanada haki tasoitusta ilman maalivahtia. Tasoitusta ei tullut, mutta Suomen kolmas maali nähtiin. Asialla oli jälleen Kakko, joka viimeisteli loppunumerot tyhjiin.

– Hyvä taistelu ja hieno peli kaiken kaikkiaan. Toisessa erässä vähän roiskimme ja olimme passiivisia. Tämä on viimeisen päälle hyvä joukkue, päävalmentaja Jalonen sanoi C More Sport -kanavan haastattelussa.

Leijonien voitto on ainakin pieni yllätys, sillä Kanada on Slovakian MM-kisoissa matkassa nimekkäällä joukkueella. Suomen miehistössä on sen sijaan peräti 18 aikuisten MM-ensikertalaista.

Suomi jatkaa MM-urakkaansa kohtaamalla lauantaina kisaisäntä Slovakian.