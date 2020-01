Leijonien MM-turnaus ei yhtä miestä kaipaa – suomalaispelaajien tasonnosto Pohjois-Amerikassa on lisännyt vaihtoehtoja kevään kisavalintoihin

Suomea saattelee reilun neljän kuukauden kuluttua alkaviin jääkiekon MM-kisoihin ennätyksellisen vilkas oheisspekulointi. Sellainen on puolustavan maailmanmestarin kohtalo.

Päävalmentaja Jukka Jalosen johdolla Suomen valmennusjohto teki viime keväänä MM-pelaajavalinnoissa poikkeuksellisen ratkaisun. Joukkue lyötiin Slovakian MM-turnaukseen lukkoon poikkeuksellisen varhain, ennen kisoja.

Turnauksesta puuttui jokakeväinen teatteri, jossa kisojen alkupuolella arvuutellaan, ketkä NHL:n pudotuspeleistä putoilevat suvaitsevat tulla vahvistamaan MM-joukkuetta.

Kisoissa kahdella NHL-statuksen ansainneella pelaajalla kiekkoilleen Suomen strategia toimi. Maajoukkue voitti MM-kultaa, eikä NHL-miesten perään ollut jälkeenpäin aihetta kysellä.

NHL-ilmasillalle on yhä käyttöä

Vaikka Leijonat voitti mestaruuden lähes pelkästään Euroopassa kiekkoilleiden pelaajien voimin, NHL-ilmasillalle on keväällä MM-Sveitsissä käyttöä. Loppiaissunnuntain jälkeen NHL-pelien makuun on päässyt tällä kaudella lähes kahden joukkueellisen verran suomalaispelaajia. Osalla heistä pääasiallinen työnantaja tosin on ollut farmiseurojen AHL-liigassa.

– Suomalaisten AHL-pelaajien määrä on kasvanut viime kaudesta varmaan kymmenellä. NHL:ssä on tällä kaudella pelannut suomalaisia pikkuisen vähemmän kuin viime kaudella, Suomen maajoukkueen GM Jere Lehtinen kertoo.

AHL:stä tulee kelpo kiekkoilijoita, kuten Leijonien viime kevään sankarivahti Kevin Lankinen. Hänen haikailemansa NHL-ura on jäänyt toistaiseksi nollaan otteluun.

Viime keväänä NHL-kauden loppusuoralla puheenaiheena olivat suomalaisten NHL-tähtien Sebastian Ahon, Mikko Rantasen ja Patrik Laineen tulevat jatkosopimukset. Oli ymmärrettävää, että he jättäisivät MM-kisat väliin.

Hyökkääjäkolmikolla on nyt jatkokontrahdit. MM-joukkueen valitsijoilla pitää silti kiirettä.

– Viime vuonna oli paljon puhetta, kuinka suomalaisilla on NHL-sopimuksia katkolla. Kun nyt tilannetta katsoo, ei meillä ole hirveästi enemmän valinnanvaraa, Lehtinen sanoo.

MM-kisoihin ehtii NHL:n pudotuspeleistäkin

Vaikka pelaajasopimus on katkolla, MM-komennus ei välttämättä romutu. NHL:ssä ja AHL:ssä viime kaudella pelannut hyökkääjä Juho Lammikko valitsi MM-kisat, vaikka hänellä ei ollut NHL:n jatkosopimusta. Lammikon NHL-ura ei ole vielä enempää urjennut, mutta suomalaiset kiekkojännärit tuntevat hänet maailmanmestarina entistä paremmin.

Vaikka NHL-runkosarja on ehtinyt yli puolivälin, johtopäätöksiä kautensa aikaisin päättävistä joukkueista on vaikea tehdä.

– Liikkuvia osia on paljon. Pelaajia saatetaan liikutella siirtorajalla seurasta toiseen. NHL:n avauskierroksen pudotuspeleistä ehtii vielä hyvin MM-kisoihin, Lehtinen huomauttaa.

Hän ja päävalmentaja Jalonen laativat aikataulua suomalaisten NHL-pelaajien tarkkailumatkaa varten maaliskuuksi.

– Joko yksi pidempi tai kaksi lyhyempää reissua Pohjois-Amerikkaan. Yritämme sovittaa ohjelmaan otteluja, joissa voi tarkkailla useampia suomalaispelaajia.