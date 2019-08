Lentopallomaajoukkueelle 16:s peräkkäinen tappio – "Emme vain olleet tarpeeksi hyviä"

Suomen lentopallomaajoukkueen tappiosarja päävalmentaja Joel Banksin alaisuudessa venyi kuudentoista ottelun mittaiseksi, kun isännät taipuivat Virolle Vantaalla pelatussa maaottelussa erin 1–3 (25–18, 24–26, 14–25, 15–25). Siinä ei lohduttanut, että Suomi oli voittanut torstaina suljettujen ovien takana pelatun harjoitusottelun samaa vastustajaa vastaan erin 3–2.

– Minua eivät kiinnosta otsikot. Minun tavoitteeni on ottaa tämän joukkueen kanssa askelia oikeaan suuntaan, ja jos se ei tuo voittoa, emme vain olleet tarpeeksi hyviä. Näiden kolmen Viroa vastaan käydyn ottelun aikana näin kehitystä ja eilen voitimme, siitä kaverit voivat olla ylpeitä, Banks sanoi.

Viroa vastaan Suomi hallitsi ottelua toisen erän lopulle, mutta sen jälkeen Viron meni menojaan erityisesti paremman syöttöpelinsä turvin. Suomella oli vaikeuksia vastaanotossa ja se heijastui hyökkäystehoihin.

Suomen pelaajat saavat viettää vapaata viikonloppua ennen kuin joukkue jatkaa valmistautumista syyskuun EM-kisoihin. Ensi viikolla Suomi kohtaa vieraskentällä Italian, eikä Banks osannut heti sanoa, missä kohdin EM-valmistautumista joukkue menee.

– Tuohon on vaikea vastata. Kesässä on ollut erilaisia jaksoja sen mukaan, miten pelaajia on ollut käytettävissä. Tämä on ollut vaikea kesä pelaajille ja koko maajoukkueohjelmalle. Mielestäni teen niin hyvää työtä kuin vain voin. Viikko viikolta näen, että pelaajat menevät haluamaani suuntaan, mutta tämä on pitkä prosessi, Banks sanoi.

"Vaikka Siperiaan"

Viroa vastaan Banks nosti aloitukseen kokeneet Urpo Sivulan ja Antti Siltalan, jotka toivat kentälle yhteensä lähes 500 maaottelun verran kokemusta. 35-vuotias Siltala on ollut tänä vuonna sivussa maajoukkueesta olkapäävaivojen takia, ja 31-vuotias Sivula jäi elokuun alun olympiakarsinnassa vähälle peliajalle.

– Nämä kaverit tuovat ennen kaikkea kokemuksensa joukkueen käyttöön. Erityisesti Antti on ollut hyvin äänekäs, hän yrittää auttaa nuorempia kavereita ja antaa heille vinkkejä, Banks summasi.

Suomi haki läpi ottelun hakkuri Sivulaa, joka teki 14 pistettä.

– Ihan ok meni, mutta liikaa tuli vielä helppoja virheitä. Mutta kyllä tässä vielä on muutama harjoitus aikaa parantaa, Sivula sanoi.

Toisen erän tilanteessa 23–23 Sivula pelasti pallon melkein Suomen apuvalmentajan Sami Kurttilan sylistä verkolle, mistä Suomi voitti pisteen.

– En ehtinyt sano mitään, mutta olisi kyllä pitänyt sanoa, että tee sinäkin jotakin, Sivula naureskeli.

Elokuun ollessa kääntymässä syyskuuksi Sivula on edelleen ilman seurajoukkuesopimusta.

– Ihan avoimin mielin olen. Lähden vaikka Siperiaan, jos tarjous tulee, Sivula sanoi.