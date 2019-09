Lentopallomiehet ovat selvinneet jo yhdestä painekattilasta – lauantaina edessä on toinen

Suomen miesten lentopallomaajoukkue haastaa lauantaina Ranskan EM-kilpailujen neljännesvälieräottelussa. Suomen joukkueen konkari Antti Siltala myöntää vastustajan laadun, mutta maajoukkue ei ole valmis antautumaan.

– Vastustajalla on kotikenttäpaineet. Meillä on hyvä leijasyöttö, jota pitää pystyä hyödyntämään ja saada vastustaja kammettua irti, Siltala kommentoi puhelimitse STT:lle.

– Erien lopussa pitää olla rohkeutta ja pelata hyvin jatkopallot.

Suomi nappasi Sloveniassa pelatussa alkulohkossa kaksi voittoa ja sai menolipun jatkopeleihin. Ranska voitti alkulohkonsa viisi ottelua ja kärsi vain yhden erätappion.

– Ranska on Puolan ja Venäjän ohella suuri mestarisuosikki. Runko on pelannut pitkään yhdessä. Heillä on vahva torjunta ja puolustus kaikkiaan. He kaivavat palloja peliin ja syttyvät näihin koviin peleihin, 35-vuotias yleispelaaja Siltala ennakoi pudotuspeliasetelmaa.

Ei puheita vaan tekemistä

Suomen valmistautumisjakso arvokilpailuihin oli erittäin kuoppainen. Päävalmentaja Joel Banksin komennossa tuli 18 peräkkäistä tappiota virallisissa maaotteluissa ennen kuin Pohjois-Makedonia kaatui EM-avauksessa.

Suomi täytti tavoitteensa ja varmisti jatkopaikan voitettuaan alkulohkon päätöspelissä Turkin 3–2 hienon taistelun jälkeen.

– Jos Valko-Venäjää vastaan olisi saatu yksi piste enemmän, meillä olisi ollut kolme voittoa alkulohkosta. Silloin alkulohkon suorituksia olisi käsitelty aivan eri tavalla, Siltala viittaa tiedotusvälineiden ja lentopalloa seuraavien maalaamiin tunnelmiin.

Seitsemänkertainen EM-kävijä Siltala liittyi joukkueeseen vasta loppukesästä eikä halua kommentoida keväällä alkanutta tappioputkea ja kesällä joukkueessa vallinnutta tunnelmaa.

– Joukkue ja valmentaja ovat hienosti kestäneet paineet. Valmentajan jatkoa ovat kommentoineet sellaisetkin, joiden ei olisi pitänyt. Turnauksen aikana pitää muistaa antaa työrauha.

Siltala kolusi pitkään kovia ulkomaisia sarjoja ennen paluutaan Suomeen mutta ei myönnä pukukopissa ottavansa iso roolia joukkueen sytyttämisessä.

– En pidä puheita, vaan johdan tekemisellä, Siltala paaluttaa.